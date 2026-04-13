監視器完全沒拍到！日本11歲男童「校門口離奇失蹤」22天 疑深山尋獲遺體

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

搜救進入第22天，警方於京都深山尋獲孩童遺體，疑為失蹤男童安達結希。（翻攝自網路）

日本京都府南丹市發生的11歲男童失蹤案，今日傳出最令人遺憾的消息。根據日本警方最新消息，在長達22天的地毯式搜索後，搜救人員於南丹市山區發現一具孩童遺體。由於發現地點與日前尋獲失蹤男童安達結希（Adachi Yuki）球鞋的位置相近，警方高度懷疑遺體身分即為失蹤多日的安達結希，目前已封鎖現場進行身分確認。

畢業典禮當天離奇失蹤 監視器全無蹤影

根據日媒報導，失蹤案發生在3月23日。當天本應是安達結希的小學畢業典禮，早上8點左右，父親親自開車將他送至學校門口，沒想到安達並未進入校區，自此「人間蒸發」。

廣告 廣告

令警方困惑的是，校內外監視器均未拍到他的身影，也沒有搭乘公車或火車的紀錄，更無任何目擊證詞，搜救行動一度陷入膠著。為了防止類似事件發生，當地小學甚至破例允許學生攜帶緊急備用手機入校。

證物接連出現！「憑空冒出」的書包引發質疑

隨著時間推移，此案疑點重重。3月29日，家屬在距離學校約3公里處的山口發現了安達的黃色通訊書包。然而，消防團透露，在發現書包的前一天才剛在該處搜索過，當時並未見到書包，此一細節引發當地居民議論，質疑案發地點可能並非第一現場，或有「人為移動」跡象。

隨後於4月12日，搜救人員又在距離學校6公里的反方向山區發現男童當天穿著的球鞋。警方隨即在周邊拉起封鎖線，並在今日（14日）於該區域尋獲遺體。

搜尋22天終尋獲遺體 DNA鑑定確認身分

搜救行動至今已進入第22天，警方共接獲超過360件民眾提供的情資。目前尋獲的孩童遺體將進行DNA型鑑定與司法解剖，以確認是否為安達結希本人，並釐清確切死因。

這起從「慶祝畢業」變調為「山區尋屍」的慘案，已讓當地社區陷入愁雲慘霧。安達結希在失蹤期間到底經歷了什麼？為何物品會散落在不同方向的山區？種種謎團仍有待日本警方進一步調查釐清。

更多鏡週刊報導

畢業典禮成最後身影！京都11歲男童失蹤21天 深山驚見「球鞋」

中國女「人肉背貨」扛244本18禁漫畫入境 當場被抓下場慘

女子「眼、口、鼻、下半身都滲血」男友淚喊：我沒有⋯ 真相曝光讓醫護全沉默