監視器拍下全程！男女「做完神秘儀式」將女嬰扔河邊 3孩童見遺體急報警

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泰國烏隆他尼府日前發生一起令人震驚的棄嬰事件，一名年僅約兩週大的女嬰被發現遭遺棄在運河旁樹下。示意圖／翻攝自pixabay

泰國烏隆他尼府日前發生一起令人震驚的棄嬰事件，一名年僅約兩週大的女嬰被發現遭遺棄在運河旁樹下，儘管救援人員全力搶救，仍不幸宣告不治。警方循線追查後，已逮捕一對涉嫌遺棄嬰兒的外籍男女，目前正進一步調查案情及犯案動機。

根據外媒報導，這起事件於6月10日傍晚曝光，據警方表示，當時三名年齡介於10歲至12歲的孩童在唐烏多姆社區附近運河邊捕魚時，意外發現一名被遺棄在樹下的女嬰，隨即向相關單位通報。

救援人員獲報後趕赴現場，立即對嬰兒實施心肺復甦術（CPR），並緊急送醫搶救，然而女嬰最終仍因傷重不治。警方指出，女嬰約出生兩週，獲救時身體仍有餘溫，但已無生命跡象。

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案發後，烏隆他尼警方調閱周邊監視器畫面展開調查。警方表示，畫面顯示一名疑似歐洲籍男子與一名美國籍女子沿著三帝灣寺後方道路步行，隨後進入禪乍倫素巷一帶。

監視器畫面進一步拍下，兩人在運河旁一處民宅附近停留，並將嬰兒留置於樹下後離開現場，之後循另一條道路離去。

調查人員也走訪周邊旅宿業者蒐集線索。據一名住宿場所員工向警方表示，案發前曾有一名外籍男子前來詢問住房價格，但在得知房價為每晚1400泰銖後，並未入住。

經進一步追查，警方確認兩名嫌疑人身份，兩人均為29歲，但當局尚未公開其姓名。

此外，警方透露，調查期間發現兩人在遺棄嬰兒前，疑似曾於當地一家咖啡館內對女嬰進行某種儀式。不過有關儀式內容及其與案件的關聯性，目前警方尚未公布更多細節。

根據當地媒體《Khao Udon Khao Home Cable》報導，警方已於11日下午在烏隆他尼市中心一家飯店內逮捕這對外籍男女。目前兩人正接受警方訊問，全案仍在進一步調查中，相關犯案動機及事發經過仍有待釐清。



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