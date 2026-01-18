監視器拍下卻沒人救！17歲女實習生遭「性侵拍裸照」 賣場連帶賠300萬

高雄一名未成年女學生在知名賣場大潤發實習，卻慘被安管人員設局性侵。示意圖，非本案女子。Pexels



高雄一名未成年女學生2022年在知名賣場大潤發實習，當時受到時任安管人員張偉傑不當追求，不料拒絕對方後，竟被設局硬上得逞，還被強迫拍裸照。全案經高雄地院審理，判處張偉傑13年半有期徒刑，並須賠償受害者300萬元。針對被害人另主張大潤發監管不周，應負連帶賠償責任，高雄地院審理後認定，已併購大潤發的全聯須和張男連帶賠償女學生及父母共300萬元。

判決書指出，到職僅10個月的大潤發鳳山店安管員張偉傑，2022年1月間追求17歲女工讀生，屢次傳訊騷擾，遭A女封鎖帳號後竟惱羞成怒，開始謀劃性侵，先利用職權至收銀台操作解磁機時，暗中取得A女排班表，之後再偷走公家鑰匙，並事先進入機房放置沙拉脫、衛生紙等作案工具。

廣告 廣告

2022年1月26日中午，張男於請假期間在賣場地下一樓埋伏，見A女經過便強行拉扯對方，將其拖行至安全梯，期間不但掏刀要脅，還以膝蓋撞擊A女腹部，甚至割傷其手指以逼迫對方屈從，最後將A女帶到機房強行性侵得逞，事後還以沙拉脫沖洗女學生下體意圖脫罪，離開前還拍攝3張裸照，並恫嚇「不得報警，否則殺死你並散布裸照。」

全案經高雄地院審理後，認定張偉傑行徑惡劣，判處13年半有期徒刑，民事部分須賠償300萬元確定。不過張偉傑卻擺爛不賠償，家屬另控告大潤發總公司，竟然在5萬坪賣場下僅安排8名安管人員，人力不足以保障安全，須負起連帶責任，但由於去年大潤發已於6月被全聯收購，因此全聯公司成被告。全聯提出抗辯，認為張男當時並無前科，且公司無法預見張男在休假期間基於私人目的犯案，女學生遭暴力侵犯又是午休時間，公司並無義務負責其安全，因此主張未有連帶賠償責任。

不過法院調查後發現，該賣場廣達5萬多坪，原本應配置12名安管人員，案發時卻僅剩8人，且長期處於無安全主管帶領的狀態，即便監視器拍下受害女子於午休時段被強行拖行，卻因人力不足，導致中控室竟無人即時發現救援。另據證供，賣場鑰匙依規定要繳回，並拍照上傳群組由主管確認，不過大潤發卻未落實控管，導致張男私藏鑰匙犯案。

法官審酌，張男利用職務取得班表與鑰匙，犯罪與執行職務有密切關聯，賣場顯有「監督不周」與「防範失能」的重大過失，最終判決大全聯應與張男連帶賠償A女200萬元慰撫金，另賠償A女父母各50萬元，合計300萬元，並加計法定遲延利息，全案可上訴。

更多太報報導

台中火車站夫妻大吵雙跳軌！撿手機、背包… 警方要罰了

偷窺成癖！21歲台南男潛女廁偷拍 審判期間又再犯「法官不給緩刑」

大安區驚傳當街砍人！30歲男遭2煞持斧頭劈傷 一凶嫌在逃