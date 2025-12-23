監視器故障惹議 北捷：沒故障僅7台無法回溯

台北市 / 綜合報導

27歲凶嫌張文在北捷丟擲煙霧彈襲擊、再隨機殺人。事後傳出北捷多支監視器失靈沒有畫面，對此，北捷董事長趙紹廉日強調，「當天並沒有任何一台監視器是故障的」，只是有7台監視器主機硬碟磁區有受損，卻引發批評。另外，26日北市府將在市府站及市府轉運站，進行高強度演練。

凶嫌張文穿著連身雨衣，在旁人之中顯得突兀，一混進捷運站火速脫掉雨衣，就開始猛丟煙霧彈一旁民眾嚇得驚慌逃竄，台北捷運監視器畫面，拍下張文犯案過程但實際上。

廣告 廣告

台北捷運董事長趙紹廉說：「整個四十幾台的監視器裡面，雖然在他這一次走的路徑上，有七台是在那個主機操作的範圍，但是可以看到即時的影像，只是沒有辦法回溯。」

趙紹廉這幾句話，卻引來前員警石明謹諷刺，甚至有網友在留言區說那就是故障，石明謹則回覆我沒有變胖只是重了10公斤，尤其是以監視器拍下，煙霧彈或是火災北捷處置大不同。

依據意外事故SOP，勤務中心首先會報警，再對人員進行控管疏散，其中就包含人工廣播，並開啟捷運閘門讓民眾免刷票儘速出站，但事發當下不只有張文丟了好幾顆煙霧彈，阻擋張文的余家昶當時就躺在捷運站在，捷運監視器有沒有發揮功能，也遭到質疑。

台北捷運董事長趙紹廉說：「嫌犯當天的過程中，多次換裝加上有煙霧，所以使得你不是那麼能夠，在第一時間就判斷，假如只是失火的話，我們是通知消防單位，但是我們發現是有人，投擲煙霧彈，所以才會馬上通知捷警。」

不想讓一樣的事情再發生，北市府也宣布12月26日，將在北捷市府站市府轉運站，進行高強度演練動員跨局處與多個單位參與，模擬大型群聚活動，可能面臨的突發狀況與應變流程，北捷未來也將在，重要車站導入AI監視器系統、透過APP推播危安事件，要把這回漏洞一一補齊。

原始連結







更多華視新聞報導

北車監視器疑出包? 傳警調閱張文行凶畫面 一片黑

台中印刷公司工安意外 電梯疑故障.員工摔電梯井亡

案發9分鐘警僅獲報「火警.有人傷」 北捷認：不知隨機攻擊

