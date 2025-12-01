監視器曝光！天花板突崩塌 家長牽童「差幾步就砸中」

汐止一處天花板突掉落，民眾路過險遭砸。（圖／TVBS）

新北市汐止區一間牙醫診所外的騎樓天花板突然掉落，險些砸中一名正牽著孫子行走的阿嬤及其他路人。事發地點位於忠孝東路上，鄰近汐止車站商圈及公車站牌，發生在上午7點多的上班尖峰時段，當時有不少民眾經過。監視器畫面顯示，天花板整片墜落，木板與碎片散落一地，所幸當下沒有人被砸中，但現場民眾都被這突發狀況嚇得不輕。

汐止一處天花板突掉落，民眾路過險遭砸。（圖／TVBS）

監視畫面清楚記錄了驚險的一幕：一位阿嬤正緊牽著小孫子在騎樓內行走，就在他們前方幾步之遙，店家天花板突然整片掉落。幸運的是，兩人及時停下腳步，才避免被砸中的危險。從另一個角度可見，當時下著雨，一名撐傘過馬路的女子正準備走上人行道，同樣被這突發狀況嚇得愣在原地。不僅天花板掉在騎樓，部分碎片還滑落到人行道上，連一旁的騎士都看傻了眼。目擊民眾表示，幸好當時沒有人經過，否則可能會發生意外。另一名民眾也提到，當時看到地上的木板，還以為是店家故意拆下來準備更換。有民眾更直言，若天花板掉下來砸到人，事情就嚴重了，特別是發生在上班時間，人潮較多的時段。

事發現場就在新北市汐止忠孝東路上，當時除了天花板外，大量木板直接掉落，範圍不小，佔據了牙醫診所的店門口，甚至有電線懸掛在空中。幸好當時牙醫診所尚未營業，但這附近有許多商家，加上路旁就是公車站牌，一早經過的人潮不少。警方獲報後立即趕到現場拉起封鎖線，直到中午才將所有木板和碎片清除完畢。新北市工務局將針對建物所有權人進行調查。這次事件發生在汐止車站周邊商圈，上下班尖峰時間人流量大，幸運的是當下沒有人經過，否則被厚重天花板直接砸中，後果恐怕不堪設想。

