監視器曝光！布朗大學槍擊案黑衣男犯案後離校

美國布朗大學槍擊案發生後，S.W.A.T.特警在科學圖書館內集結展開搜尋行動。（圖／達志影像美聯社）

美國布朗大學13日下午發生槍擊，造成2人死亡、9人受傷。如今校園監視器拍下了兇嫌犯案後離開大樓的畫面跟著曝光，將成為當地警方緝凶的線索，釐清犯案動機。

美國布朗大學槍擊案發生後，S.W.A.T.特警在科學圖書館內集結展開搜尋行動。（圖／達志影像美聯社）

美國羅德島州布朗大學於當地時間13日下午4點多發生校園槍擊事件，一名身穿黑衣的男子在校園內開槍後從容離開，目前嫌犯仍在逃。事件中有一名傷者因碎片波及受傷，但傷勢不危及生命。由於事發時正值期末考，許多師生被迫緊急疏散，場面混亂。警方、FBI已介入調查，校方表示將全力支援受影響家庭，而美國副總統范斯與加州州長紐森等人也透過社群平台表達慰問。

廣告 廣告

在這起震驚校園的槍擊事件中，普洛敦市警察局副局長Timothy O'Hara表示，目前警方掌握的資訊顯示只有一名嫌疑人，一名身穿黑衣的男子。他說明，警方尚不清楚嫌犯如何進入大樓，但可以確認的是，嫌犯已經離開大樓。

事發當時，學生們用手機記錄下警察在圖書館內急忙疏散學生的畫面，還有許多荷槍實彈的警察四處巡邏。由於正值期末考時期，這起事件讓師生們感到十分驚恐。一名布朗大學學生描述，他當時以為聽到的是木工坊傳來的聲音，但接著不斷聽到聲響，然後看到有人從他面前跑過。

美國羅德島州普洛敦維士市長透露，這名傷者發現自己在槍擊事件中受到碎片波及，所幸傷勢不危及生命。學校外已拉起封鎖線，由於兇手仍逍遙法外，警車、救護車持續在現場保持警戒。許多焦急的家長趕到現場尋找自己的孩子，確認孩子安全後才稍微放心。

一名學生的哥哥表示，知道妹妹平安回到家讓他鬆了一口氣，因為妹妹手機關機，當時他非常擔心。布朗大學校長Christina H. Paxson強調，校方目前的重點是全力支援所有受到這起事件影響的家庭。美國副總統范斯與加州州長紐森等人也在社群平台上表達慰問，而FBI正積極緝凶，努力釐清槍手的犯案動機。

更多 TVBS 報導

獨／男放學時間襲童 遭控5分鐘前對其他家長「掐脖」

凶嫌還沒抓到！美國布朗大學期末考槍擊案釀2死9傷

加州「生日派對」傳槍響 感恩節4死11傷 警:恐預謀犯案

「2」改成「3」！國小代課老師竄改考卷送分 4班要重考

