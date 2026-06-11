監視器曝女病患按摩時「罩杯隆起了」 她受驚抬腿成鐵證！復健師逆轉有罪

許姓復健師趁按摩對女病患襲胸摸乳頭，被逆轉判決有罪定讞。示意圖

高雄許姓物理治療師在復健診所幫車禍女子按摩治療，竟將手伸入女子的罩杯式背心內按揉雙乳、觸碰乳頭，一審原本以證據不足判許男無罪，但上訴後高雄高分院法官重新勘驗監視錄影畫面，發現女病患指述被襲胸時，她胸部衣物確實出現「不規則隆起」，且診所負責人也證稱該醫療行為根本不需觸碰乳房，認定許男確有猥褻惡行，改判有期徒刑6月，得以18萬元易科罰金，上訴最高後駁回定讞。

判決指出，被害女子2023年8月間因車禍導致肩頸與手部不適，前往高雄「朝氣復健診所」接受復健，並由許男在4樓診療室為她按摩。不料，許男趁診療室內沒有其他人在場的機會，在女病患仰躺於診療床時，先後將右手掌伸進她的罩杯式背心內，肆意按揉其右乳，隨後移至左側按摩時，更進一步抓揉左乳並碰觸乳頭。女病患當下雖驚嚇且感到極度不適，但因顧忌當場反應恐遭診所包庇、滅證，強忍至療程結束後，當晚立刻前往派出所報案。

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許男到案後矢口否認有任何猥褻行為，辯稱自己完全是遵照醫囑，針對女病患的肩頸、胸大肌及胸小肌進行正常的徒手復健按摩。他強調，按摩時雖然會碰到乳房的「周邊」或邊緣，但他絕對沒有整隻手伸入罩杯內，更沒有觸碰乳頭。

律師也為許男開脫稱，診療室為開放空間，且監視器畫面並未拍到手指抓揉的痕跡，女病患胸部晃動與衣物隆起，只是因為身型較豐滿以及按摩力道所致。一審因而採信許男辯詞，判他無罪。

但全案上訴二審後，合議庭法官重新勘驗診療室的監視器畫面，發現關鍵反轉證據。畫面顯示，當許男將手伸入女病患胸部區塊時，其背心和內附罩杯的「隆起幅度」明顯異常放大，甚至在左胸處出現了異於罩杯外緣線條的「不規則突起」，此時女病患也突然出現左腿上抬，疑似受驚嚇的防衛性動作。療程一結束，她更立刻坐起尋找監視器鏡頭，反應完全符合被侵犯的情境。

此外，診所負責人兼鑑定人也親自到庭打臉許男，證稱依照醫囑，物理治療師只需按摩靠近腋下與副乳的肌肉，正常治療絕不可能伸入胸罩內揉捏，且乳房、乳頭對該傷勢毫無治療效果。二審法官據此認定，許男假借醫療施以猥褻，且犯後毫無悔意，因而撤銷一審無罪判決，改判他有期徒刑6個月，可易科罰金；許男再上訴最高法院後被判決駁回，全案定讞。

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