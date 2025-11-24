監視器曝妻帶小王返家嘿咻 綠帽夫大怒持球桿爆打

〔記者鮑建信／高雄報導〕從事餐飲業蔡姓男子透過監視器，發現妻子帶小王回家睡覺，涉嫌夥同陳姓友人持高爾夫球桿爆打，甚至用手銬私行拘禁，2人被橋頭地院依妨害自由等罪，各判處徒刑12月。

判決書指出，被告蔡男與妻子因感情不睦，處於商談離婚階段。2024年10月27日凌晨5點多，蔡男在外透過住處監視器，發現她竟帶男子阿榮(化名)回家睡覺，於是找餐廳陳姓廚師，一同前往仁武區住處興師問罪。

蔡等人抵達後，發現妻子和阿榮上半身赤裸躺在床上，頓時惱羞成怒，他涉嫌持高爾夫球桿毆打2人頭部等處，陳則對阿榮踢腳、摑掌，甚至拖進廚房，用金屬製手銬，將他銬在冰箱旁鐵桿凌虐，導致2人全身傷痕累累。

廣告 廣告

蔡男仍心有未甘，隨後拿起阿榮手機朝地面重摔，導致無法使用。案經蔡妻等人報請仁武分局處理，辦案人員傳喚蔡、陳到案製作筆錄後，依妨害自由等罪，函送橋頭地檢署偵查、起訴。

橋頭地院審酌蔡、陳均坦承犯行，依妨害自由罪各處有期徒刑1年；蔡另涉毀損罪，則判處拘役50日，如易科罰金，以1000元折算1日，均可上訴。

【看原文連結】

更多自由時報報導

南投角頭「瘋寬」殯儀館後中彈身亡 疑車內持槍自戕

基隆男子頭部中彈倒臥廁所 消防員破門送醫仍不治

住處遭兄換門鎖、取走文件 妹提告3罪卻全判無罪

央廣官網遭駭放五星旗 「內鬼」工程師起訴求刑3年

