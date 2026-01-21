監視器曝黃國昌「夾帶機密」與助理待死角42秒 陳培瑜：手機翻拍絕對夠

黃國昌19日夾帶機密資料過程走出會議室的畫面，恰好被守候在外的媒體捕捉。（資料畫面）

立法院週一（19日）針對國防特別預算召開機密會議，卻爆發民眾黨主席黃國昌將機密資料帶離會議室的重大爭議。雖然黃國昌事後辯稱是因資料夾雜其中「不小心」帶走，且強調過程不到30秒便已主動繳回，但民進黨立委陳培瑜調閱監視器後指出，黃國昌離開的時間實際上長達1分15秒，其中更有42秒處於監視器拍攝不到的死角，這段時間足以完成資料翻拍。

根據陳培瑜披露的監視器時間軸，19日上午10點40分05秒，黃國昌攜帶機密資料走出國防外交委員會，隨後與兩名助理走下樓梯，並於10點41分03秒才重新出現在樓梯間準備歸還資料，10點41分20秒，黃國昌走到委員會門口，軍官剛好衝出來拿資料。

陳培瑜強調，全程耗時75秒，與黃國昌宣稱的30秒嚴重不符，最關鍵的質疑點在於黃國昌及其助理有長達42秒的時間待在「沒有監視器的角落」，且隨行助理手中持有手機，在該時長內絕對足以將機密資料全數翻拍存檔。陳培瑜質疑黃國昌在監視器死角是否翻拍、是否外洩？強烈要求黃國昌應向國人交代清楚，而非以「不小心」等託詞規避監督。

陳培瑜也對立法院長韓國瑜及秘書長周萬來表達強烈不滿，依據立法院相關管理要點，秘書長核可即可複製監視器影像，但周萬來僅同意其入內觀看、不得翻拍或複製，導致大眾無法看見真相，質疑立法院高層有包庇黃國昌之嫌。陳培瑜認為，攸關國家機密的安全性不應受到行政阻撓，應透明化釐清事實。

黃國昌前幾天在接受訪問時態度強硬，反嗆綠營在這種事情上做文章是「大可不必」，並宣稱發現拿到機密文件後就立即掉頭歸還，更進一步質疑，「等美方正式公開品項後，大家會發現那真的也不是什麼機密。」律師詹晉鑒認為黃國昌並非首次擔任立委，沒有「非故意」的空間，即便被認定為過失，仍觸犯《刑法》過失洩漏國防秘密罪。媒體人尚毅夫也指出，監視錄影帶的紀錄一目了然，黃國昌的說法顯然與現實存在落差，若心中無鬼，應主動支持公開監視畫面以正視聽。





