監視器曝！ 三立採訪車駕駛 闖紅燈撞進銀行9傷

[Newtalk新聞] 台北市信義區一間超商門口，昨日傳出聚眾鬥毆事件，一對情侶檔疑似因在KTV玩骰子遊戲與同行人起爭執，隨後在超商巧遇爆發糾紛，最終演變成肢體衝突，警方到場還遭嗆聲，遭員警噴辣椒水壓制，並搜出毒品K他命。 一行人昨日到KTV喝酒玩遊戲，過程中一對情侶檔與侯姓男子爆口角衝突，散場後再度於松山路附近一處超商巧遇，雙方衝突升級，演變成全武行，互相拉扯扭打。轄區信義分局五分埔派出所員警獲報到場，竟遭其中一名男子咆哮嗆聲「穿制服了不起啊」、「Who are you啦」。 由於現場狀況混亂，支援警力火速趕到，好言相勸無果，警方隨即噴辣椒水壓制鬧事者，並於其中一名嫌疑人身上起獲毒品K他命一包，全案詢後依刑法聚眾鬥毆、毒品危害防制條例、社會秩序維護法妨礙公務等罪嫌移送台北地檢署偵辦。 信義分局呼籲，酒後應自制言行，避免因一時衝動引發衝突觸法，警方將持續強化夜間巡邏與快打部署，嚴正取締暴力與毒品行為，以維護市民安全與社會秩序。查看原文更多Newtalk新聞報導宜蘭汽修廠清晨火警 鐵皮屋直竄黑煙幸未釀傷亡北捷西門站傳持刀案！捷警大批警力搜索 竟是烏龍一場

新頭殼 ・ 1 天前 ・ 發表留言