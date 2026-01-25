監視器曝！ 三立採訪車駕駛 闖紅燈撞進銀行9傷
台北市 / 綜合報導
前(23)日1輛三立採訪車衝撞台北市中山區彰化銀行，造成10人輕重傷，最新監視器畫面曝光，採訪車駕駛竟是闖紅燈。
畫面中可以看到，路口號誌已變成紅燈2秒了，三立採訪車駕駛竟闖紅燈，隨後撞進彰化銀行，造成重大事故。而這名67歲駕駛自稱恍神，但前後說法不一，仍有待檢警持續釐清肇因。
