監視器沒拍到！誠品南西店被貼恐嚇紙條 中山警採驗指紋追身分

民眾在誠品南西店門口柱子上發現1張恐嚇紙條。（圖／翻攝畫面）

台北市1名27歲男子張文，19日在台北車站及誠品南西店發起攻擊行動，最後自己也墜樓身亡，釀成4死11傷的慘劇；25日晚上8時許，民眾前往誠品南西店獻花致敬時，瞥見柱子上張貼1張綠色紙條，內容提及未來幾天將殺害更多的人，中山分局已介入調查，由於監視器並未照到張貼者身影，警方將採驗指紋確認身分。

據了解，有民眾前往誠品南西店獻花致意，卻在柱子上發現1張便條貼，內容提及「I will kill more people in the next few days.」等字句，民眾嚇得趕緊拿給派出所警員，警方擔憂有模仿犯出現，已調閱周邊監視器畫面追查。

中山分局表示，昨天晚間8時38分，中山一派出所警員執行誠品南西店守望勤務時，有民眾突然上前報案，並表示該恐嚇紙條貼於誠品南西店門口外柱子，警方依規定受理報案，並派員在現場採證，同時調閱監視器追查中。

中山分局指出，由於該位置只有1支監視器，加上角度問題，因此警方無法確認該紙條是何時所貼，從監視器影像追查有難度；警方同步採驗紙條上的指紋，由於報案人也觸碰過該紙條，警方將會先一步排除，再進一步揪出張貼者身分。

