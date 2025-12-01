監視器淪「性剝削工具」！南韓12萬支IP攝影機遭駭 2嫌製片販售海外大撈黑金

監視器淪「性剝削工具」！南韓12萬支IP攝影機遭駭，嫌犯製片販售海外大撈黑金。示意圖／取自pixabay

南韓再爆大規模性剝削影像案件！南韓警察廳昨（11/30）日宣布，逮捕4名嫌疑人，他們遭控入侵超過12萬支安裝於住家、卡拉OK與各類商家場所的IP監視器，非法截取隱私畫面，並加工製成「性剝削」影片，其中，有2名嫌犯將影片販售至海外網站牟利。

4嫌各自犯案 竊取12萬支監視器畫面

根據韓媒報導，南韓警察廳國家搜查本部30日指出，被逮捕的4名嫌犯並非共犯，而是各自獨立犯案。他們共入侵約12萬支安裝於住家、卡拉OK與商業場所的IP監視器，並將竊取得到的影像販售至海外網站。

大規模製作性剝削影片 非法獲利數千萬韓元

調查顯示，A嫌入侵約6.3萬支監視器，製作545部性剝削影片，以虛擬資產方式在海外平台販售，獲利約3500 萬韓元（折合台幣約74.8萬元）。B嫌則入侵約7萬支監視器，製作並販售648件非法影像，所得超過1800萬韓元（折合台幣約38.5萬元）。另兩名嫌犯C、D分別駭入1.5萬支與136支監視器，雖保存大量非法影像，但目前未發現散布或販售行為。

62%非法影片源自該嫌犯 海外平台也受查

警方統計，過去1年內某海外網站上架的性剝削影片中，約62%與上述嫌犯有關。目前正與海外執法機構合作追查網站經營者，同時已針對購買或觀看相關影像的3人立案調查並逮捕。

58處地點受害 帳密過於簡單成漏洞

警方已確認58處受害地點，多為住家與營業場所，調查發現，許多監視器使用者的帳號與密碼極為簡單，導致駭客得以輕易突破。警方正透過現場訪查與電話通知受害者。

警方強調罪行嚴重 誓言徹查

警察廳網路調查審查官朴祐鉉表示，入侵監視器並製作性剝削影像的犯罪，對受害者造成極大心理傷害，是極為嚴重的社會問題。他強調警方將全力調查、徹底根除此類犯罪。警察廳也提醒，在家中或商業場所安裝IP攝影機的人，要保持警惕並定期更改存取密碼。

