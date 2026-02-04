監視器還原墜樓過程 高雄女子曾遭家暴？同居男友急離現場成關鍵

高雄一名女子深夜從18樓墜下，陳屍於大樓地下室機械停車場升降平台上。讀者提供



高雄市前鎮區今（2/4）凌晨發生女子墜樓死亡案件。一名30歲女子被發現陳屍於某大樓地下室機械停車場升降平台上，已明顯死亡。由於死者生前曾有家暴通報紀錄，且同居男友案發後失聯，家屬對死因提出質疑，警方已介入調查，並正追查男友下落。

警方指出，今日凌晨1時許，大樓管理員聽見地下室傳出巨大撞擊聲，外出查看時赫然發現升降平台內躺著一名女子，隨即報警處理，救護人員到場後確認女子已無生命跡象。

警方調閱監視器畫面發現，死者從高樓層住家走出，進入同樓層公共空間後墜落至地下室，初步排除外力介入。監視器也顯示，死者墜樓後不久，其同居男友曾走出住處，疑似在尋找死者，可能得知死訊後隨即離開現場，之後便失去聯繫。

警方進一步指出，死者墜樓前身穿黃色睡衣，疑似在墜落過程中因風力影響，衣物被吹離身體，睡衣卡在其手掌中；由於死者去年曾有遭家暴紀錄，加上同居男友案發後行蹤成謎，引發家屬質疑。

目前警方已報請檢察官相驗，並持續釐清死者生前狀況與相關人員動向，以釐清是否涉及其他刑責。

《太報》關心您，勇敢拒絕任何形式暴力，求助專業人員保護自己與他人的安全。

‧全國家暴專線：113

‧報警：110

‧線上通報：關懷e起來

《太報》關心您，再給自己一次機會

‧安心專線：1925（24小時）

‧生命線：1995

‧張老師專線：1980

