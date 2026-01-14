監視器錄下女童放學遭鎖喉拖行 校方給家長信喊話「共築安全網」

女童脫困後跑回學校求助，經老師安撫和護理師觀察後已由家長帶回。示意圖，與本新聞無關。（翻攝自photoAC）

桃園市驚傳隨機攻擊事件，一名國小女童12日傍晚放學後，突遭陌生女子勒脖並拖行，所幸附近社區保全與熱心民眾及時制止並制伏歹徒，才未釀成更嚴重的傷害。校方對此緊急發布「給家長的一封信」，通報這是一起「隨機、無預警的街頭暴力」，市議員也同步公布監視器畫面，痛批學童放學路安全亮起紅燈，要求市府嚴肅對待。

根據民進黨市議員余信憲公布的監視器畫面還原案發過程，一名20多歲的年輕女子當時徘徊在校門口，一看到剛走出校園的女學生，竟無預警上前「鎖喉」並猛力拖行。畫面中，女學生被突如其來的攻擊勒到呼吸困難、臉色慘白，對方甚至試圖將她重摔在地。幸好女學生的呼救聲引來社區保全協助，並在多名路人上前圍堵下才得以脫身，驚慌跑回學校求助。

民進黨市議員黃瓊慧對此發文指出，經向教育局了解後，得知該名攻擊者竟是因向國小生「要錢不成」，一氣之下才痛下毒手。黃瓊慧質疑，光天化日之下竟發生鎖喉、勒頸的隨機暴力行為，顯示基層治安出現嚴重破洞，她詢問相關單位後，已要求派出所針對該學區加強巡檢頻率，避免類似勒索不成便傷人的危險人物再次威脅孩童安全。

校方啟動緊急諮商宣導，醫護安撫受驚嚇學生。（翻攝自黃瓊慧臉書）

校方在事發後立即啟動校安與社政通報，並發信告知全體家長相關細節。校方表示，受害學生脫困後受到極大驚嚇，經校內學務處老師安撫及護理師觀察身體狀況後，已由家長帶回。校方也於13日利用朝會時間，針對全校學生加強「校園安全自保」宣導，並請班導師持續密切關心受害學生的身心恢復狀況，防範創傷後壓力症候群，也通知派出所與里辦公室，請求加強校園周圍安全巡邏。

