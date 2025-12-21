監視器關鍵時刻失靈？ 北捷強調有備援但歹徒變裝難比對

北捷總經理黃清信坦言北捷卻有一組監視器故障，但強調有備援可比對。

1219恐攻事件，外界質疑為何沒能在第一時間鎖定嫌犯？讓他有機會到第二地點犯案，傳出是北捷有監視器故障導致無法及時掌握嫌犯逃亡路線，北捷今天證實板南線B2區域有4組DVR中，確實有一組硬碟磁區發生故障，但因為地方是封閉區，還是能交叉比對取得歹徒整個路徑，但歹徒有變裝加上放煙霧彈才造成比對較困難。

有媒體報導，張文在犯案後，捷運警察在第一時間就在辦公室調閱監視器畫面，希望能釐清張文逃逸路線，但是捷運局有部分監視器失效，導致逃逸畫面無法串連。對於這樣的質疑，北捷總經理黃清信受訪時表示，基於偵查不公開，他現在只能就既有的資訊說明，板南線B2區域，總共是有4組的DVR，也就是一個主機有四組，本身這個地方是一個封閉的空間，我們當初在整個設計的時候，有個備援觀念，就是說萬一某一組它畫面有異常的時候，另外還有三組可以交叉比對這些畫面。這次確實有一組在事發前一天，硬碟磁區故障，在整個追蹤時，但因為這個地方是封閉區，相關鏡頭也都取得，像歹徒整個路徑，可以從他下樓，一直到捷運紅線區域，都有相關的畫面。但因為這次歹徒是有計畫作案，除了變裝之外，還有煙霧彈，比對是需要花比較多的時間。

黃清信強調，歹徒第一時間在捷運站就已經變裝，之後他丟煙霧彈，或者是一些燃燒彈， 還進行二次的變裝，然後還在跟著這個人群進入這個北捷紅線，這部分是比較特殊的作案方法，以後會研究看怎麼樣可以盡快的確認這種犯罪的形態。