監視影像曝異常火花！疑F-16飛行員向海面彈射？ 空軍回應了

針對F-16飛官是否向下彈射的影像，空軍參謀長李慶然回應，飛安調查尚在進行中，目前不做太多的臆測避免誤導。（劉宇捷攝）

空軍一架F-16戰機於6日晚間失事，事發當時的監視器畫面也錄到不尋常的火光，經放大後可見一道噴射火光，疑似為飛行員上下顛倒、向海面彈射；立委王定宇今（9）日也詢問國防部，該火光究竟是飛機本身的爆炸，還是飛行員啟動彈射座椅的噴煙？對此，空軍參謀長李慶然中將表示，飛安調查尚在進行中，目前不做太多的臆測避免誤導。

眼尖網友指出，位於花蓮石梯坪的即時錄影器直播有錄到海面異常的火光，但經過放大後會發現一道火光「向斜向方噴射」並撞擊爆炸，引發外界推論，飛行員疑似是上下顛倒、向海面彈射。而王定宇今日也在立法院外交國防委員會上詢問，火光是飛機爆炸還是彈射座椅啟動時的噴煙？人機是否彈射分離，會對搜救的方向有差異。

廣告 廣告

對此，李慶然回應，沒有最後的飛安判定我們不要去臆測；現在我們的飛安調查都還在進行中，那些事證包含了所有的錄音抄件、當天的狀況、攝影機的這些鏡頭等等，目前都在收整，所以我們還是不要做太多的臆測避免誤導。

王定宇表示尊重並未追問，只表示希望我們盡快把弟兄帶回來。

【看原文連結】