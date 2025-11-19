監視畫面曝光！精舍命案女信徒遭虐棄路邊淋雨9分鐘 家屬哭喊：好像看到剴剴一樣

[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導

牽涉藝人李威夫婦及知名佛學作家王薀的「水月草堂」精舍虐死案，全案正由台北地院審理，法院昨（18）日勘驗蔡姓女信徒生前最後片段，影像顯示慘遭凌虐的蔡女被信眾拖到精舍外的路邊，任其躺在滂沱大雨中路邊約9分鐘，期間不但無人施救，甚至有信眾持雨傘戳且用腳踢受害者。蔡女家屬當庭觀看影像後情緒潰堤，哭喊就好像看到『剴剴』事件一樣！

作家王薀涉及精舍命案遭收押至今。（圖／翻攝畫面）

精舍「水月草堂」在去年7月爆發震驚社會的蔡姓女會計遭虐殺案，不但多人涉案，連知名佛教作家王薀（本名王江鎮）與藝人李威夫妻牽涉其中遭起訴。法院昨日開庭，提訊在押的王薀，並傳喚李威等13人出庭；庭上勘驗2支監視器片段，分別為蔡女疑似被強押進入精舍畫面，以及隔日被信眾拖至路邊的畫面。

第一段影片來自北市復興南路二段巷內的監視器影像，時間為2024年7月23日晚間10時47分。畫面中，被指示將蔡女帶入精舍的女信徒姜芃妤走在前方，不遠則是身穿淺色居士服、頭髮遭剃光的蔡女，蔡女身後則緊跟一名身材魁梧男子，2人疑似強押著死者前行。

第二段影片則是同地另一支監視器畫面，時間則為2024年7月24日凌晨2時許。影像中，信徒們無視傾盆大雨，竟直接將已經奄奄一息蔡女從精舍拖到路邊，任由她躺在路旁淋雨約9分鐘，過程中不僅無人上前協助，信徒姜芃妤甚至上前用雨傘戳蔡女身體，接著更以右腳踢蔡女右腳，行徑相當冷血。

2段殘忍影片曝光後，讓蔡女家屬難以忍受，當庭情緒潰堤痛哭，更在庭外大聲哭喊：「影片就好像看到剴剴一樣」、「太慘了...為什麼要弄到死為止？」家屬哀痛表示，蔡女多年來奉獻時間、勞力、金錢給組織，卻被迫每天做400至500下五體投地再站起來的「大禮拜」而被虐死，痛批該精舍根本跟組織犯罪流氓毫無差別。

