監視系統未正常運作遭糾正 竹市斥資1627萬元強化40校系統

由於新竹市部分學校監視系統未正常運作，去年曾遭審計室糾正。市府加大投入校園安全與環境改善，推動115年度整體校園環境優化規畫，除編列逾1億元補助各校改善學習環境並充實教學相關設備外，也同步推動「校園警監視系統改善計畫」，核定補助成德高中等40所高中及國中小學，總經費逾1627萬元，辦理監視系統汰舊換新及增設工程，以具體行動強化校園安全防護量能。

新竹市長高虹安表示，中央雖推動「學校執行強化校園安全防護工作計畫」，但補助項目及經費額度仍有限，不足以全面因應各校實際管理需求。近年來隨著通學步道整修、校舍新建或整建，以及校園動線調整，部分學校原有警監視系統亟需配合重新佈設與汰舊更新。另外，校園性別平等事件、霸凌防制及校安通報等議題日益受到重視，警監視系統已成為校園安全防護不可或缺的重要基礎設施。因此，市府主動以自籌預算補足中央資源不足之處，協助學校全面強化校園安全防護效能，提供師生更周全的安全保障。

教育處長林立生表示，112年度起迄今市府已協助36校次辦理校園安全防護設備修繕、汰舊換新或增設作業，逐步改善警監視系統、電子圍籬、夜間照明及緊急求助鈴等設施，有效減少校園潛在危險角落，全面強化校園安全防護網絡。各校也確實落實人車進出管制、門禁管理及校安事件即時通報機制，以進一步提升校園管理效能與安全維護成效。

教育處指出，市府於去年6月完成全市高中及國中小警監視系統（含鏡頭）改善需求調查，共有40所學校提出修繕或增設需求，另有6校暫無需求。經整體評估，於今年度一次核定全額補助40校，總金額達1627萬元，協助學校完成監視系統設備更新、重整佈線、區域補強及必要維護修繕，為歷年來補助校數及金額最高的一次。此外，市府今年度亦同步規畫逾1億元推動「校園環境優化計畫」，全面改善教學環境與設備，持續提升校園安全與學習品質。（彭清仁報導）