監試委員一摸「竟是燙的」！台大首度抓包「AI眼鏡作弊」 直接給0分

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台大今年申請入學二階筆試、書審共發生3起違規，其中更出現首例「AI眼鏡作弊」。（示意圖，資料照）

今年度大學申請入學統一分發結果今（11日）出爐，台大今年缺額達188名，是近3年來新高，台大也說明今年二階筆試、書審時，共發生3起違規，其中更出現首次「AI眼鏡」作弊的案例，該科直接以0分計算。

據報，台大今年發生3起考場違規，首次發現有考生使用AI眼鏡作弊。註冊組長李宏森說明，該案例發生在醫牙學系二階筆試，當時正在進行化學科考試，由於當天天氣炎熱，卻有考生穿帽T應試，引起監試委員注意，上前詢問為何戴起帽T的帽子？該考生則聲稱冷氣很冷，監試委員檢查帽T沒有問題後，就讓該生入座。

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然而考試開始後，該生的頭卻越來越低，監試人員發覺有異、上前查看，發現考生竟換了一副大的黑框眼鏡，監試人員要求檢查，一摸發現「很燙」，原來是正在使用中的AI眼鏡；據悉，該眼鏡戴上後會自動掃描題目、顯示計算過程和答案。

台大發現後已將相關資訊傳給教育部和大考中心，大考中心也為AI眼鏡訂定相關處理原則規範。這次被抓到的考生該科目直接以0分計算，李宏森直言，對台大來說只要有一科是0分「就不用玩了」，呼籲考生不要心存僥倖。

沒寫全國初審差很多 兩考生奧林匹克成績膨風也算0分

另外2起違規，則是在電機系書審時，有2名考生在資料上聲稱獲得奧林匹亞銀牌獎、銅牌獎，但「銀牌獎」指的是國際賽成績，拿到銀牌獎通常會獲得保送大學的資格，何必來考試？經查發現該生是拿到國內賽的「銀獎」「銅獎」，考生漏寫全國初審的部分，與事實落差甚大，因此給予2名考生書審0分。

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