監警不同調？台南警抓翹牌挨轟 公路局擬首訂角度規範

台南市近期發生多起機車路邊停車遭警方取締翹牌爭議。（民眾提供）

台南市日前發生多起機車路邊停車遭警方取締翹牌，拖吊、拔牌並罰3.6萬元，車主抗議驗車通過、甚至使用原廠牌架也挨罰，爭議延燒。國民黨立委羅廷瑋今邀相關單位協調，據悉，公路局將於2月13日前邀相關單位召開內部會議，研擬訂定車牌角度、牌框及底版等相關規範，這也是交通部首度針對「車牌角度」訂定明確數字規範。

台南市永康分局鹽行派出所轄區近來多位車主反映，機車停在路邊時遭取締翹牌，有車主以為車輛遭竊，報案才知被拖吊，連車行的待修車輛都被拔牌，更有原廠牌架車輛也遭殃，事後更發現有員警使用iPhone測量車牌角度，但現行未依規定懸掛車牌法規並無具體角度規範，僅以「可清楚辨識牌號」為原則，該轄員警遭質疑「憑感覺執法」凌駕中央，該派出所地標也被改名為「拔牌派出所」，挨批行徑如同擄車勒贖，在機車社群引發熱議。

廣告 廣告

羅廷瑋今上午邀請交通部、警政署等相關單位召開協調會。羅廷瑋說，會中警政署搬出過去行政訴訟失敗案例，強調警方依法行政，針對相關取締案件，公路局將依個案重新認定，並於2月13日前針對「車牌角度」開會研議是否要規範更明確。

羅廷瑋直言，一年半前就提出應訂具體標準，當時公路局回覆不必訂，如今接連爆出18件爭議案件，才說要研議，現在一方說驗車通過就是合法，另一方則認為感覺不合法，雙方僵持。會中也提出，為了防止驗車通過後有車主去改車情形，是否該做防偽標籤等措施。

公路局回應，今協調會就機車號牌懸掛方式爭議，委員請公路局邀警政署等相關單位召開會議研商討論。

據了解，公路局將於2月13日前邀集交通部、警政署等單位召開內部會議，將研擬訂定車牌角度、牌框及底版等相關規範，事前也會搜集民間意見，這也是交通部首度針對「車牌角度」訂定明確數字規範。

更多中時新聞網報導

漁港釣魚似戒嚴 釣客籲開放 漁業署難放行

教師解聘新制惹議 藍營喊修法、提補償機制

李玟51歲冥誕粉絲集資獻花海