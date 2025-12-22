監院全票通過糾舉琉球國中校長不適任！屏縣府這樣說
屏東縣琉球國中校長蘇傳桔遭控職場霸凌案，繼在今年10月成立、成為全台首起「校長職場霸凌成立」案例後，監察院也通過糾舉案、認蘇有重大管理失當及違失，顯已不適任校長職務，對此，縣政府教育處表示，將啟動不適任校長程序審議，屏東縣教育產業工會則喊話，應依法、即時、妥適處理，勿流於形式或拖延。
監察院指出，蘇傳桔擔任琉球國中校長期間，對於代理教師因加班產生的工作負荷所致猝死，未善盡保護義務，也對死者家屬所提司法機關審理勞工保險給付案的證人，有不當施壓，構成職場霸凌。
監察院進一步表示，蘇還公然洩漏監察院調查案件進行中的資訊，甚至用以影射證人所述不實，蘇衍生諸多陳訴及爭議，並持續戕害教師及學生權益，確實有重大管理失當及違失，顯已不適任該校校長職務，有急速處分予以調離現職之必要。
針對蘇傳桔糾舉案，監察院11日進行投票，結果5名審查委員全數通過成立，不成立0票，全案移送屏縣府依法處理，並於22日公告糾舉案文。
對此，教育處表示，將依「國民小學及國民中學校長不適任事實調查處理辦法」規定組成調查小組進行調查，後續召開校長事件審議會審議調查報告，一切依審議決議處以相關行政處分。
屏東縣教育產業工會則喊話，今年屏縣府安全及衛生防護委員會正式認定蘇傳桔職場霸凌案成立，成為《公務人員考績法》增訂條文在三讀通過後，全台首起「校長職場霸凌成立」案例，而今監察院也通過糾舉案，縣府應依法、即時、妥適處理，切勿流於形式或拖延，且應同步檢視該案所揭露的制度問題，包括代理教師工時管理、職業安全衛生、校長權責監督及申訴保護機制，避免類似事件再度發生。
