監院公務車調查報告出爐 稱可用於上下班

監察院副院長李鴻鈞。（資料照片） 圖：林朝億／攝

[Newtalk新聞] 監察院今(6)日透過新聞稿說明公務車濫用之調查報告，其中，認為監委林郁容使用公務車接受子女到機場，逾越使用規範，王榮璋搭乘公務車理髮囿於清議，仍宜避免，但蘇麗瓊搭乘公務車看牙醫，合乎情理。不過，對於公務車能否用於上下班，監院則則修正說法表示，「公務車可供上下班及符合社會相當性活動使用，未能及時對外清楚說明，致各界產生監察委員公器私用，正人不能正己之質疑，傷害本院形象」。

監院表示，有關本院監察委員紀律委員會全體委員共同調查「公務車案｣，為求嚴謹，業經先期資料蒐整、調閱卷證、通知相關人員和單位提出說明，並辦理2次約詢相關人員、5次召開紀律委員會議審議後，完成調查報告初稿，於114年12月9日報請院會討論，復依據討論內容修正調查報告後，日前將該調查報告報請本院115年1月13日院會審議酌修文字後通過。

廣告 廣告

依通過之調查報告對林郁容委員為「以口頭或書面於院會時道歉」之處分；對王榮璋委員為「促其注意」之處分；至於蘇麗瓊委員因牙痛就診後即返回本院辦公，院會審酌尚合乎情理，難予苛責。此外，院會也促請監院秘書處從法規面與制度面檢討改進。上開決議理由詳如後述。

監院對於公務車管理，因考量監察委員為特任職政務人員及行使監察職權所需，於「監察院監察委員使用車輛規定」第3點明定其使用車輛之用途，除公務需求事項外，尚及於安全考量及符合社會相當性之活動（含上、下班）。又，監察委員屬特任職政務人員，執行監察職務具特殊性與保密性，工作內容涵蓋人權保障案件及調查案件之諮詢、約詢、實地履勘、輪值受理民眾陳情、參與各項會議、進行中央及地方巡察、處理調查報告……等，其差勤管理與機關正副首長並無二致，合先敘明。

查林郁容委員於114年5月26日下午搭乘用車，途中先至監察院附近接送其女，再至桃園機場接送其子後，返回臺北住處，已逾越一般合宜使用車輛範圍之認知，易使外界質疑監察委員形象，因此院會決議依自律規範第3條、第17條第3款規定，為「以口頭或書面於院會時道歉」處分。

王榮璋委員於114年5月9日下午搭乘用車，途中先前往位於紹興南街之某理髮店理髮後，搭乘同車返家，此舉易受質疑，囿於清議，仍宜避免，因此院會決議依自律規範第3條、第17條第1款規定，為「促其注意」處分。

蘇麗瓊委員因牙痛需治療，於114年5月14日下午搭乘用車前往和平東路3段某牙科診所就診後，乘坐原車返回監察院處理公務，當日18時許下班返家，核其使用車輛之緣由，係因本院醫務室暫停服務之替代措施，目的在於避免執行中之公務因急病而中斷，具社會相當性，其使用公務車於法無違，尚且合乎情理，難予苛責。

此外，本案在法制面、派車制度面，顯然有應改善之處，又對於行政院「車輛管理手冊｣適用範圍」、「監察院公務車輛及駕駛人員管理要點」及「監察院監察委員使用車輛規定」之沿革與適用、公務車可供上下班及符合社會相當性活動使用，未能及時對外清楚說明，致各界產生監察委員公器私用，正人不能正己之質疑，傷害監院形象。相關法規扞格及內部管理疏漏之處，院會也決議相關單位應妥速檢討改善，力求周延。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

「抖內」是否可當政治獻金？劉世芳：不易監控審查難符合法管道

川普隨時無預警轟伊朗! 美國帶頭多國緊急撤僑 中國急送雷達、防空系統