監院出手 調查北宜高鐵案程序、溝通不足問題

聯合報／ 記者李成蔭 林銘翰／台北報導

北宜高鐵去年就因程序及溝通不足問題，遭監察院調查，負責調查該案的監委林盛豐昨天表示，目前正在約詢相關官員，如今該議題再被關注，也讓監委更加注意，相信行政單位也會謹慎。

「高鐵延伸宜蘭計畫」已非首次遭質疑，包含可行性評估、重大公共建設提報編審、環境影響評估送審程序及民意溝通等都被認為不夠透明，也有宜蘭民眾向監察院陳情，並由監委就「外界質疑程序不備及溝通不足」啟動調查。

廣告 廣告

調查該案的監委林盛豐、蘇麗瓊、施錦芳表示，北宜高鐵攸關國土規畫及宜蘭縣民權益，但全案送交二階環評前僅匆匆開三場公聽會；且規畫設站與改變過程中有無尊重專業、依照規定，以避免都市無效率擴張，也有待釋疑。

林盛豐說，有民眾陳情政府辦相關說明會是「辦假的」，引發居民反感，所以啟動調查；由於該案還在調查中，還不能對外透露太多，不過目前已經在準備約詢相關官員。

林盛豐也指出，宜蘭十日舉辦「北宜高鐵或北宜直鐵孰優」辯論會，前政委張景森有感而發，監委都有注意到相關發言，相信監院調查後，能使行政流程更加謹慎。

國民黨立委賴士葆說，高鐵人人愛，但政府花那麼多錢，也有環保爭議，政府就應持續評估，並完整提出經濟效益的具體數字。民眾黨立委林國成說，交通與國土規畫的考量各有不同基礎，不能單用經濟效益論斷。

【看原文連結】

更多udn報導

一票人冬天遊日本就頭痛 過來人曝原因：不要穿發熱衣

相機實力誰最強？全球手機拍照榜單更新 iPhone不是第一

微波食物總是外熱內冷？放食物正確位置很多人不知

吳淡如、林心如都讀EMBA 40歲後當學生…啥比學位誘人？