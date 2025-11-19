監院報告新光三越氣爆案台中市府欠缺警覺 盧秀燕：引以為戒 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

新光三越中港店今年2月因室內裝修施工不慎引發氣爆，監察院18日提調查報告指出，業者未依法申請室內裝修許可、未提報施工中消防防護計畫，台中市政府竟毫無察覺，明顯欠缺主管業務警覺性及專業敏感度，因此要求台中市政府檢討改進。台中市議員吳佩芸今（19）日指出，市府應引以為戒並落實改革措施，確保建築及消防安全制度有效運作。市長盧秀燕也回應，會從中學取教訓。

吳佩芸表示，監察院發布新光三越氣爆案調查報告，指出台中市政府在事前監管存在明顯疏失；新光三越中港店未依規申請室內裝修許可，也未提報施工中消防防護計畫，但市府卻毫無察覺，主管機關缺乏通報聯繫機制，未能事前掌握與列管，導致公共安全風險無法有效控管。

吳佩芸認為，市府應說明各機關已經採取哪些改革措施，或準備如何落實改善，並強調，市府應要引以為戒，立即強化監管，保障市民安全。

都發局局長李正偉表示，目前都發局每年公安申報2萬7000多件，配合各目的事業主管機關實施公安稽查4千至5千件；市府亦建立全民督工制度，並要求300平方公尺以上營業場所施工 現場應張貼施工告示牌，也希望經發及消防單位建立瓦斯合格標章，後續會配合相關單位加強稽查。

盧秀燕回應，對於該調查報告表示正面看待，發現制度漏洞是好事，市府會引以為戒、從中學取教訓。

監委指出，據本案重大職業災害檢查報告書指出，新光三越中港店及相關承攬人也未能落實職業安全衛生管理情形，顯見在災前，公用天然氣事業執行拆表作業因無須通知台中市政府所屬都發局、消防局、勞工局等主管機關，彼此也沒有通報聯繫機制，導致無從在事前掌握列管，以遏止業者僥倖行為，導致公共安全危害，應檢討改進。

照片來源：吳佩芸辦公室提供

