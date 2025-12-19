監院巡察政院 關注打詐、保防、校園體育暴力等

（中央社記者賴于榛台北19日電）監察院副院長李鴻鈞今天率領監察院7常設委員會監委巡察行政院，關注打詐成效、保防等反情報資源、校園體育暴力，以及兒少性侵被害人的非法律訴訟國家賠償機制等12項議題，要求行政院督飭各部會檢討改善。

李鴻鈞今天率領監察委員巡察行政院，行政院長卓榮泰、行政院副院長鄭麗君與部會代表皆出席巡察會議。監察院共關注打詐成效、保防等反情報資源、校園體育暴力，以及兒少性侵被害人的非法律訴訟國家賠償機制等12項議題

廣告 廣告

監察院會後透過新聞稿表示，對於「校園如何不再有體育暴力？檢視高中以下體育班、運動代表隊教練涉性平、暴力體罰、霸凌處理機制問題」，葉大華在會議中指出，自民國107年起至今，監察院調查19個重大不當管教、體罰、霸凌案件，其中涉及體育班與運動代表隊發生教練對學生暴力體罰及性平事件計有3案，且據相關調查指出，103年至110年全國體育班及運動代表隊總計通報548件性平事件。

葉大華說，體育班及代表隊學生與教練之間具有特殊依賴及權力關係結構因素，加上有長時間訓練、年齡過小、學長制、肢體碰觸頻繁及比賽外地住宿或寄宿教練家中等特性，體育訓練與生活管教界線不清，容易落入過度訓練、不當體罰及性平事件風險中。

監察院轉述，鄭麗君會中指出，政府應該以保護學生運動員、完善體育人才照顧為目標，卓榮泰已指示運動部與教育部，針對體育班的轉型必須進行整體規劃，學生課業部分仍由教育部主責，而在教練部分，運動部對於教練證照、增能、指引等，應該符合國際標準，並且要研議建立教練仲裁或紀律委員會等究責機制。

監委賴鼎銘則關注打詐政策盲點，質疑警示帳戶由109年第1季2萬8373個，至114年第3季累積成長至15萬4327個，顯示人頭帳戶管控措施不彰，且投資詐欺情勢仍然嚴峻，要求政府採取針對性作為。

監察院轉述，卓榮泰會中表示，政府持續推動打詐2.0綱領，詐騙案件財損及件數雖呈下降趨勢，但無法反映民眾真實生活感受，後續將滾動檢討相關缺失，並持續精進打詐作為。

另外，監察委員紀惠容會中提及，近年兒少性侵害頻傳，未滿18歲受害者在冗長複雜的司法程序下，往往難以及時獲得補償與支持，希望政府能仿效澳洲經驗，建立非法律訴訟的國家賠償機制，補上被害人支持缺口，以保障受害兒少的權利。（編輯：林興盟）1141219