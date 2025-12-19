監院巡察行政院 卓揆重提財劃法不副署 盼回歸憲政秩序理性討論

監察院今日(19日)進行年度巡察行政院，行政院長卓榮泰致詞表示，監察院是國家最高監察機關，監院關切的案件也是政院推動政務的重要參考，盼兩院本於其職，提升政府施政效能，共同解決國人關心的議題。卓榮泰再次提及「財劃法」不副署的決定，盼能夠回歸到憲政秩序理性討論。

監察院年度巡察行政院在19日展開，會議預計進行一整天；由監察副院長李鴻鈞帶隊巡察，針對行政院及各機關部會，就議題重點項目提出說明。

行政院長卓榮泰致詞時表示，過去一年國家內、外面臨多重衝擊，包括美國關稅政策造成全球產業供應鏈變動，行政院由副院長鄭麗君帶領談判團隊與美方交涉，卓榮泰期待在可預見的時間中，確認談判結果，穩定國內產業信心，協助產業適應後關稅時代的全球秩序。卓揆也表示，國內遭逢多起重大天災影響國人生活與產業發展，政府擬定不同特別預算，全面執行災後復原工作。

卓榮泰致詞時也提到「財劃法」不副署法案的決定，強調「這是非常慎重的決定，但對他個人來說並不為難」。卓揆表示，財劃法修法造成國家財政重大負擔，明顯違反《公債法》，行政院依憲法第37條規定，決定不予副署。他強調，最終目的是希望能回歸憲政秩序下理性討論。他說：『(原音)依照憲法第37條所做不予副署的決定，最終目的是希望能夠回歸憲政秩序理性討論這個領域當中，只要能夠回歸到中華民國憲法跟增修條文所列的所有憲政機關，整體國家中央跟地方機關當中，能夠依照法律秩序、憲法秩序來，我們還是可以找到一個適合解決的問題。』

卓榮泰強調，監察院是國家最高監察機關，負責查察行政機關及公務人員有無違失情形，監察院所關切的案件，也是行政院推動政務重要參考，期盼兩院本於其職，提升政府施政效能，共同解決國人關心的問題。

監察院副院長李鴻鈞致詞表示，監察院是行政機關的「外控機制」。他表示，今年截至12月9日前，監察院共提出27件彈劾案，被彈劾人數共40人，違失類型以「貪瀆」為主；另外，監院也提出86案糾正；調查報告中建議修正法規共有77項，其中31項已完成修正，其餘仍由主管機關檢討或於立法院審議中，並列管追蹤。

李鴻鈞期盼，行政機關首長能重視監察院彈劾與糾正意見，加強內部政風與監管機制，並積極推動法規修正，使政府施政更符合人民的期待。