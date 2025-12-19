監院巡查政院 關注國軍滲透、體育班不當體罰及政府打詐

監察院19日巡察行政院，針對社會矚目重大議題，提出調查意見與建言。其中監院教育、交通及外交國防委員會，分別針對體育班學生不當體罰及性平通報失靈、國軍反情報機制不足導致共諜滲透及政府打詐成效，要求行政院督導相關部會全面檢討改善。

監察委員葉大華表示，監察院關注「校園如何不再有體育暴力」議題，檢視高中以下體育班師生涉及不當體罰與性平處理機制。她表示，據統計2014年至2021年間，全國體育班通報性平事件高達548件。調查發現，教練與學生間權力不對等、長時間訓練及住宿環境等因素，易衍生過度訓練與體罰風險，且部分案件未落實通報、調查與究責，要求教育部與運動部全面檢討改善。

對此，行政院副院長鄭麗君回應，將責成教育部與運動部就體育班轉型進行整體規劃，並要求教練證照、增能與指引接軌《兒童權利公約》(CRC)，研議建立教練仲裁與紀律委員會等究責機制，強化不適任人員管理，保障學生及運動員權益。

監委陳景峻則指出，監院就政府打詐政策進行檢討，雖肯定政府近年推動「打詐新四法」成效，但官方打詐數據與民眾實際感受仍有落差，尤其投資詐騙情形依然嚴峻。陳景峻呼籲，政院應強化跨機關資料整合與預警機制，因應詐騙手法，提升科技偵查效能，他說：『(原音)詐騙手法已經快速結合AI與生物技術，政府的必須要超前部署，實際進行科技偵查跟實務效能，以更透明、完整的數據，向社會說明我們積極打詐的成效，這是我們回應了人民的期待，這是也是我們監察院持續善盡憲政職責核心所在，這是我們今年最後一屆、最後一年在行政院，我們做的一個非常嚴肅的問題，就是政府一定要回應民眾有關打詐、防詐及阻詐。』

另外，監察委員陳文程指出，監院要求國防部就「國軍反情報機制」進行系統性檢討，他表示，近年調查顯示，部分現役及退役軍人遭中共滲透，對國防安全造成高度風險。監院調查發現，國軍反情報法制不完備，保防人力與預算明顯不足，導致安全調查作業失靈，並且刑責與保防教育也未能發揮嚇阻效果。

對此，國防部長顧立雄強調，國軍已提升保防人力配置並規劃增加相關預算，並且將持續篩濾危安顧慮問題對象，並將相關情訊通報國安局，以共同維護國家整體安全。