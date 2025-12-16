監院彈劾衛福部職場霸凌 石崇良：不排除重啟調查
監察院今（16）日發布重大彈劾案文，針對衛生福利部（下稱衛福部）內部多起職場霸凌事件，正式彈劾衛福部保護服務司前簡任視察林春燕、長期照顧司前專門委員王齡儀、社會救助及社工司簡任視察王燕琴、長期照顧司司長祝健芳、以及中央健康保險署前組長劉玉娟等五名簡任主管，全案移送懲戒法院審理。
立委質詢 監察院啟動調查
原來，去（2024）年11月21日立委詢時表示，接獲多起與衛福部有關職場霸凌檢舉案，至少有3名司長涉有嫌疑，監察院在調查報告中指出，時任衛福部邱泰源因立委壓力，倉促完成調查，3名簡任違失人員，僅1人移付懲戒，並有職場霸凌成立主管迄今仍任原職。因此，監察院今年11月19日審議通過本案調查報告及糾正案。
監察院認定，這些主管利用與部屬的權勢差距，涉及濫用職權、情緒管理不當，對部屬造成嚴重身心侵害，違失情節重大。
衛福部長石崇良今日出席「國家生技醫療產業策進會會員大會」前接受媒體採訪時回應，衛福部一向秉持「勿枉勿縱」的態度處理，待細細詳讀監察院彈劾案後，將會儘速全面展開對監察院調查報告的了解。
「如果有新事證，我們也不排除重啟調查。」石崇良強調，將重新檢視內部對於部長信箱的處理流程，若有改進空間將會強化，確保一切申訴管道暢通，並依規定進行評估，做到不冤枉任何人，也不錯放應該負起責任的人。
監察院彈劾 羅列五大違失情節
監察院彈劾案文指出，這五位被彈劾人均為簡任主管，在任職期間涉有以下重大職場不法侵害行為，且情況持續多年，監察院指出，這五人有濫用核稿職權刁難、情緒管理不當、孤立與差別待遇、逾越職務範圍交辦、間接傷害與監督不周等情況。
監察院指出，這五人利用權勢差距，濫用核稿職權，多次以無具體理由或不合理退文，刁難部屬的公文簽辦；經常情緒失控，公然且持續性地以貶抑人格、斥責或羞辱言詞，對同事咆哮或謾罵，造成部屬身心壓力，健保署前組長劉玉娟更在錄音檔中，使用「斷頭台、自殺、他殺」等不當用語。
司長要求深蹲、短講 未制止霸凌
監察院還提到，這五人對特定同仁進行排擠、孤立或差別待遇，以樹立個人權威，致使職場氛圍緊張、不友善；並在下班或假日時間，不斷透過通訊軟體交辦工作，並要求須即時回應訊息，令同事承受無止境的額外工作壓力。
監察院指出，長照司司長祝健芳除自身涉及權勢要求同仁深蹲、短講，施加業務上無必要任務外，還知悉前專委王齡儀情緒管控不佳，卻未能有效制止，放任下屬持續霸凌同仁，且事發後企圖影響調查。
多人就診身心科、被迫降調離職
監察院指出，這些持續多年的職場不法侵害行為，已嚴重侵害衛福部員工的人格權、名譽權及健康權。多位衛福部員工因身心不堪負荷，遭受身體或精神上痛苦，不得不前往就診身心科或接受心理諮商，甚至選擇降調、離職或退休，造成人才流失，並嚴重有損機關聲譽，違失情節重大。
監察院強調，消除職場暴力為普世基本勞動人權，衛福部掌理全國衛生福利，卻發生此種情況並存在多年，令人震驚及遺憾，因此將全案移送懲戒法院審理。
其他人也在看
日籍丈夫嫌「薑母鴨桌椅太矮」 岳父一句話神回應「秒殺」萬人笑翻
根據吳怡霈14日於Threads的貼文內容指出，丈夫近日造訪台灣傳統薑母鴨店時，對於餐廳內設計的「低底盤桌椅」感到不太適應。他當場小聲抱怨：「為什麼台灣薑母鴨的桌椅好矮？好難坐！」這段話讓身為台灣女婿的他，初次體驗傳統用餐空間時產生文化落差。這樣的困惑傳到吳怡霈父...CTWANT ・ 9 小時前 ・ 41
身分證暗藏「終極冷知識」網震驚：活了21年今天才知道！
國民身分證是台灣民眾生活中不可或缺的重要證件，但其設計上一個鮮為人知的細微特徵，近日在社群媒體上引發熱烈討論。許多網友驚訝發現，身分證上區隔姓名、生日及地址等欄位的「分隔線」，並非單純的實線，而是由一串微小的中華民國英文字母「THE REPUBLIC OF CHINA」緊密排列所組成。內政部戶政司證實，這項設計是一項重要的防偽機制。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 86
卓榮泰不副署財劃法！郭正亮預言：藍白接下來這招更狠
立法院日前通過《財政收支劃分法》，行政院提出的覆議案遭藍白否決後，行政院長卓榮泰15日召開記者會宣布不副署財劃法，並表示若立法院對此決定有意見，可依法對他提出倒閣、不信任投票制衡。前立委郭正亮對此預言，藍白接下來一定會大砍預算來報復，且一旦砍了就回不去了，批評這根本是憲法災難。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 60
冷氣團發威！全台成「凍蕃薯」 未來一週天氣變化一次看
即時中心／廖予瑄、謝宛錚報導冷氣團持續發威！中央氣象署預報員曾昭誠今（14）日下午指出，受到大陸冷氣團影響，預計今晚到明（15）日清晨會是這波冷氣團氣溫最低的時間點；明日白天冷氣團會減弱，各地的氣溫也會明顯回升。另外，下週三（17日）、四（18日）將會有另一波東北季風，但是不會有這波冷氣團強。民視 ・ 1 天前 ・ 3
混血女星傳低調「隱婚」唐禹哲...感情生活曝光 被問二胎進度鬆口了
台美混血女星蘇小軒曾擔任平面模特兒，後來演出《料理高校生》中校花的角色而受到大家的關注，她與大13歲男星唐禹哲感情穩定並育有3歲兒子，傳出在今年低調結婚，不過雙方皆未正面回應。近日，蘇小軒跟粉絲進行問答互動時，罕見鬆口二胎進度。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發起對話
iPhone鬧鐘突變靜音！她慘錯過飛機 過來人警告：快關掉1功能
明明前一天設定好鬧鐘，隔天卻沒響？一名蘋果用戶在網路上分享這個經驗，指出自己因為蘋果手機的設定，錯過了航班，影片曝光後有人也反應自己遇到這個問題，而官方也回應，如果要避免這個狀況，要記得關閉「螢幕注視感知（Attention Aware Features）」功能。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 12
赤馬年要來了！命理師示警「4生肖犯太歲」 3招化解厄運
今年即將進入尾聲！命理老師柯柏成也點名4生肖明年犯太歲，運勢起伏變動較大外，談好的事情常面臨不可預期的變化，且關係易出現破裂，甚至情感上容易出現競爭對手，並曝光化解厄運方式。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 49
回顧今年「沒人好過」！唐綺陽揭2026年：很嗨的年
娛樂中心／李明融報導只剩下半個月，就要告別2025年，迎接全新的2026年，「國師」唐綺陽就在臉書發文回顧今年，她形容簡直地動天搖，「親近的人變了、離開了，不能再寄託了，以為能成之事也化為烏有」，更有人的事業、名聲風雲變色，她直呼「想必沒人好過」，另外，她也揭露2026年的整體運勢，期待表示將會是「很嗨的年」。民視 ・ 7 小時前 ・ 20
把握好天氣！這2天「雨掃近半個台灣」 全台再急凍時間曝光
氣象署先前就預報，週日晚間至今（15）日清晨將會是最冷的時間，很多民眾一早起來就能感受到陣陣寒意。對此，天氣風險公司的氣象專家吳聖宇提醒，大陸冷氣團今日白天起逐漸減弱，今、明天氣較穩定，但週三、四東北季風會再增強，4地降雨機率提高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
柯建銘喊「沒有不副署的空間」 林濁水嘆：議事熟稔第一
為杯葛在野黨強勢修《財劃法》，行政院15日召開記者會，行政院長卓榮泰宣布「決定不予副署本次修法」，此舉被外界質疑違反憲法。綠委總召柯建銘雖認為沒有不副署的空間，但未反駁其他人的觀點。民進黨大老林濁水直言，柯到底議事熟稔，憲政遊戲要玩到這荒唐的地步？中時新聞網 ・ 17 小時前 ・ 129
認真吃飯也能瘦，孫儷「乾淨飯」減肥法太神！鄧超跟著吃「腰圍狂瘦4公分」，九宮格減脂餐菜單大公開
孫儷「乾淨飯」原則：每天吃飽飽才是戒零食的關鍵孫儷在分享中特別強調了一個減肥者常忽略的重點：「現在的我每天吃的飽飽的還不胖，每天食慾超穩定，一天都沒有吃零食的念頭。」 這句話道出了「乾淨飯」的精髓。當正餐攝取了足夠的營養與熱量，身體就不會發出「飢餓訊號」去...styletc ・ 1 天前 ・ 2
名醫點名「3種早餐」他不碰！恐提高「4種癌症」機率
生活中心／張予柔報導早餐看似簡單，卻可能成為健康隱憂，日本癌症權威、帝京大學福岡醫療技術學部教授佐藤典宏直言，許多人每天習以為常的早餐內容，其實暗藏致癌風險，若長期攝取不當，恐增加罹患「癌王」胰臟癌，甚至大腸癌、肝癌與乳癌的機率。他坦言，自己多年來在早餐選擇上有明確原則，有3類食物「幾乎不碰」。民視健康長照網 ・ 22 小時前 ・ 66
33歲清大女薪水39K想轉職 網友一看行業狂嘆：已經很頂了
該女子在文中指出，自己是清大社科院畢業，現在的工作內容包括美編、做影片，每天工時早八晚五準時上下班，地點離家步行4分鐘，但是薪水只有39000元。她坦言，在瀏覽許多分享高薪行業的資訊後，愈發覺得自身收入偏低，開始思考是否應該轉換跑道，於是決定上網徵詢大家意見。...CTWANT ・ 1 天前 ・ 42
謝霆鋒、張柏芝18歲兒Lucas近況曝光 網友「隨手一拍」竟都是高顏值帥照
謝霆鋒與張柏芝育有兩子Lucas和Quintus，其中Lucas更曾被形容「神複製謝霆鋒」，超高顏值引起網友討論。近日Lucas被網友捕捉到現身深圳某滑雪場，帥臉再度受到關注。鏡報 ・ 1 天前 ・ 38
艾怡良《整形過後》上圍全露登熱搜 網友驚太猛了
金曲歌后艾怡良在《整形過後》獻出戲劇處女秀，登場就以「上圍全露」的畫面震撼觀眾成收視亮點，即便畫面已打上馬賽克，仍衝擊力十足，一播出立刻登上Google熱搜，PTT台劇版熱議，網友驚呼「真的全露嗎？太猛了！」中時新聞網 ・ 23 小時前 ・ 2
交往前沒脾氣，交往後意見超多的星座TOP4：雙魚表面溫順，「這星座」戀愛後超難搞
有些人剛交往時，表面溫柔、體貼、好說話，讓你覺得自己好像談了一段超順利的戀愛。可一旦感情穩定了，他們的真性情就慢慢跑出來——從表面順從到戀愛後超多意見，根本就是愛上你後的「真實模式」開啟。今天，就來看看哪些星座最容易出現這種反差。bella儂儂 ・ 5 小時前 ・ 3
行政院拒副署！郭正亮示警藍白恐再有這一步
[NOWnews今日新聞]行政院長卓榮泰昨（15）日召開「捍衛憲政秩序」記者會，宣布不副署《財劃法》，強調必須以這種方式捍衛民主憲政，引發在野陣營抨擊。對此，前立委郭正亮直言，藍白接下來一定會砍國防等...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 114
來倒閣啊！卓榮泰不副署財劃法 Cheap揭政治盤算
行政院長卓榮泰15日宣布不副署財劃法，並認為立法院可以依憲法增修條文，對他提出倒閣、不信任投票制衡。臉書粉絲專頁「Cheap」發文分析倒閣的政治盤算，也掀起網友的套討論。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 62
馬桶公司買炸藥？他見顧立雄嗆這句傻眼了
[NOWnews今日新聞]室內裝修公司「福麥國際」以5.7億元得標國防部RDX炸藥採購標案，被藍營質疑、砲轟「綠友友圖利」，國防部長顧立雄今（15）日接受媒體聯訪時開嗆，「去計較這個公司的名字就會讓他...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前 ・ 658
楓葉姐姐「真實年齡」突曝光！尖叫急喊：不播了
娛樂中心／李明融報導中國抖音近年盛行直播，在10月突然開始掀起「團體直播」風潮，女團「SK月亮湖217」成員楓葉姐姐，因一段非常洗腦的「上車舞」人氣急速飆升，在台灣也有不少粉絲，她以甜美外貌和火辣身材走紅被封為「直播女神」，近日有網友突然公開她的真實年齡，嚇壞一票粉絲，她聽到後也立刻尖叫喊「下播！」，不少人聽到後也說不要公開比較好。民視 ・ 5 小時前 ・ 7