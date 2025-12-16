監院彈劾衛福部職場霸凌 石崇良：不排除重啟調查

監察院今（16）日發布重大彈劾案文，針對衛生福利部（下稱衛福部）內部多起職場霸凌事件，正式彈劾衛福部保護服務司前簡任視察林春燕、長期照顧司前專門委員王齡儀、社會救助及社工司簡任視察王燕琴、長期照顧司司長祝健芳、以及中央健康保險署前組長劉玉娟等五名簡任主管，全案移送懲戒法院審理。

立委質詢 監察院啟動調查

原來，去（2024）年11月21日立委詢時表示，接獲多起與衛福部有關職場霸凌檢舉案，至少有3名司長涉有嫌疑，監察院在調查報告中指出，時任衛福部邱泰源因立委壓力，倉促完成調查，3名簡任違失人員，僅1人移付懲戒，並有職場霸凌成立主管迄今仍任原職。因此，監察院今年11月19日審議通過本案調查報告及糾正案。

廣告 廣告

監察院認定，這些主管利用與部屬的權勢差距，涉及濫用職權、情緒管理不當，對部屬造成嚴重身心侵害，違失情節重大。

衛福部長石崇良今日出席「國家生技醫療產業策進會會員大會」前接受媒體採訪時回應，衛福部一向秉持「勿枉勿縱」的態度處理，待細細詳讀監察院彈劾案後，將會儘速全面展開對監察院調查報告的了解。

「如果有新事證，我們也不排除重啟調查。」石崇良強調，將重新檢視內部對於部長信箱的處理流程，若有改進空間將會強化，確保一切申訴管道暢通，並依規定進行評估，做到不冤枉任何人，也不錯放應該負起責任的人。

監察院彈劾 羅列五大違失情節

監察院彈劾案文指出，這五位被彈劾人均為簡任主管，在任職期間涉有以下重大職場不法侵害行為，且情況持續多年，監察院指出，這五人有濫用核稿職權刁難、情緒管理不當、孤立與差別待遇、逾越職務範圍交辦、間接傷害與監督不周等情況。

監察院指出，這五人利用權勢差距，濫用核稿職權，多次以無具體理由或不合理退文，刁難部屬的公文簽辦；經常情緒失控，公然且持續性地以貶抑人格、斥責或羞辱言詞，對同事咆哮或謾罵，造成部屬身心壓力，健保署前組長劉玉娟更在錄音檔中，使用「斷頭台、自殺、他殺」等不當用語。

司長要求深蹲、短講 未制止霸凌

監察院還提到，這五人對特定同仁進行排擠、孤立或差別待遇，以樹立個人權威，致使職場氛圍緊張、不友善；並在下班或假日時間，不斷透過通訊軟體交辦工作，並要求須即時回應訊息，令同事承受無止境的額外工作壓力。

監察院指出，長照司司長祝健芳除自身涉及權勢要求同仁深蹲、短講，施加業務上無必要任務外，還知悉前專委王齡儀情緒管控不佳，卻未能有效制止，放任下屬持續霸凌同仁，且事發後企圖影響調查。

多人就診身心科、被迫降調離職

監察院指出，這些持續多年的職場不法侵害行為，已嚴重侵害衛福部員工的人格權、名譽權及健康權。多位衛福部員工因身心不堪負荷，遭受身體或精神上痛苦，不得不前往就診身心科或接受心理諮商，甚至選擇降調、離職或退休，造成人才流失，並嚴重有損機關聲譽，違失情節重大。

監察院強調，消除職場暴力為普世基本勞動人權，衛福部掌理全國衛生福利，卻發生此種情況並存在多年，令人震驚及遺憾，因此將全案移送懲戒法院審理。