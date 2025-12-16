監院彈劾5衛部主管！祝健芳要求深蹲 劉玉娟害看身心科

衛福部職場霸凌案件引爆！監察院彈劾5名簡任主管，包括現任長照司長祝健芳等人。祝健芳被指控要求同仁做深蹲、伏地挺身等行為，監察院認定已損害同仁權益。主秘劉玉娟分化職場、溝通業務時竟用「斷頭台」、「輕生」等字眼，導致多名同仁看身心科、離職、降職或退休。監察院痛批衛福部調查過於草率，部長信箱早有陳情卻未妥善處理。衛福部長石崇良強調「勿枉勿縱」，並表示若有新事證將重啟調查。

針對監察院彈劾5名衛福部主管，衛福部長石崇良表示，如果有新事證，將會重啟調查。

監察院此次彈劾的5名衛福部簡任主管中，長照司長祝健芳雖被衛福部調查認定霸凌不成立僅記一小過，但監察院指出她放任下屬行為且要求同仁做深蹲等行為已損害權益，因此將其送懲戒法院審理。值得注意的是，祝健芳目前仍在現職。另外，劉玉娟依舊擔任衛福部主秘，當時霸凌案調查結果為「不成立」，僅被調離原職加上申誡兩次。監察院指出，劉玉娟不僅分化職場，還要求同仁無時無刻回覆LINE訊息，溝通業務時更用到「斷頭台」、「輕生」等字眼，導致多名同仁需看身心科，有些甚至離職、降職或退休。

衛福部去年爆出有司長要求下屬深蹲、扶地挺身，事後衛福部調查不算霸凌，但仍被監察院彈劾。

保護服務司前簡任視察林春燕則因不合理退文、摔文，並經常情緒失控，造成同仁就診身心科或接受心理諮商。社會救助及社工司簡任視察王燕琴雖被衛福部認定霸凌成立記一小過，但監察院認為其不當責備情節嚴重，態度急切嚴厲，應受更嚴厲處分。石崇良強調處理原則是「勿枉勿縱」，不冤枉任何人但也不錯放任何人。

爆出霸凌案，石崇良強調，衛福部將秉持著「勿枉勿縱」的概念。

監察院批評衛福部的調查過程有諸多缺失，包括將調查期從一個月縮短到一週，表單只開放一天填寫，已調離職人員也沒機會填寫，且情節重大人員僅有一人移付懲戒。此外，部長信箱早有職場霸凌陳情案件，人事處卻僅將其歸類為一般陳情案件，未提報防護組處理。石崇良表示將重新檢視相關流程。民眾黨立委陳昭姿呼籲監察院完成所有移送法辦程序，並要求衛福部好好檢討反省。後續將由懲戒法院審理，外界也將持續關注衛福部能否避免類似霸凌事件再度發生。

