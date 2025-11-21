監院指變更性別強制手術侵害身體權 民團聲援

（中央社記者吳欣紜台北21日電）監察院昨天指內政部延用民國97年行政命令，要求強制摘除原性器官作為性別變更登記申請要件，明顯違反法律保留原則。民團今天也呼籲，應停止讓跨性別人民無意義的受苦。

監察院昨天通過監察委員紀惠容的調查報告，並透過新聞稿表示，內政部延用民國97年行政命令，要求強制摘除原性器官作為性別變更登記申請要件，明顯違反法律保留原則、比例原則及國際公約意旨，嚴重侵害人民身體權與健康權，內政部應盡速檢討改進。

台灣伴侶權益推動聯盟（伴侶盟）今天發布聲明指出，從伴侶盟律師團義務代理跨性別女性原告小E，獲得全台第一起廢除強制手術要件全面勝訴案後，近5年已累積11起判決，認定內政部強制手術函釋違憲而拒絕適用，其中9起判決跨性別者全面勝訴而得以直接換證。

伴侶盟說，行政院數年前就已委託學者進行相關主題法制化研究案，至今仍不肯善用研究結論和建議，具體朝「弱醫療」法制化方向前進，而內政部也始終消極以對、怠不作為，伴侶盟對此予以嚴厲譴責。

此外，伴侶盟表示，監察院調查報告也進一步呼籲「跨性別者態樣類型多元，所面臨心理或生理治療需求亦不相同，行政院允宜會同所屬機關瞭解跨性別者所面臨之生活處境及需求，以提供適當之社政醫療、法律扶助等資源挹注及支持，並強化社會溝通及教育，以消除社會對於跨性別者之偏見及歧視」。

伴侶盟說，深切期待行政院與內政部能遵照監察院調查結論要求，包含盡速廢除強制手術要件，還給跨性別公民完整的身體自主權和性別自主決定權，停止讓跨性別人民無意義的受苦。

伴侶盟並呼籲，政府應積極研議與提供有助於消除相關「性別認同」歧視的法律與政策，加速綜合性「反歧視法」立法，並提供跨性別者在醫療、法律扶助、心理健康等資源與支持，讓跨性別公民無分年齡、階級、城鄉，都可享有適足的生活所需，在這片土地上安居樂業。（編輯：吳素柔）1141121