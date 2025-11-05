監院揭公職財產申報不實名單 顏寬恒挨罰290萬嗆「政治追殺」

顏寬恒因財產申報不實遭監察院罰鍰。（資料畫面）

監察院公布最新一期廉政專刊，揭露多名高階軍警與現任立委財產申報不實遭罰，其中國民黨立委顏寬恒因未據實申報名下汽車與投資項目，遭裁罰290萬元，為此次罰鍰金額最高者。

監察院於今（4）日發布廉政專刊第290期，內容列出今年4月至6月間，公職人員財產申報罰鍰處分確定名單，包括立委顏寬恒、內政部警政署刑事警察局局長周幼偉，以及國防部憲兵指揮部前指揮官周廣齊中將等人，均被認定申報不實。

監察院指出，顏寬恒在申報109年1月31日財產時，未據實登錄以他人名義持有的汽車2筆及事業投資1筆，並認定其所述理由不足採信，屬故意隱匿財產、申報不實，依《公職人員財產申報法》處以罰鍰290萬元。

除顏寬恒外，刑事警察局局長周幼偉申報112年財產時，未據實登錄本人及配偶名下存款、股票、基金受益憑證及保險等多項資產，被裁罰28萬元；前憲兵指揮官周廣齊則因未據實申報本人及配偶債務各1筆，遭罰17萬元。監察院均認定屬「故意申報不實」，拒絕受理辯解理由。

對於監察院裁罰，顏寬恒受訪時強烈批評，這是民進黨政府的「政治追殺」，指控執政當局不僅動用檢調與司法，現在連監察院都成為政治工具。他強調，財產申報早已盡力詳實，包括不動產、存款、保險與股票等，「高金額的都有申報，怎麼可能刻意隱匿金額低的項目？根本不合邏輯，也不符常理。」





