監院擬增政務副審計長 審計長：會強化專業獨立

立法院司法及法制委員會今天(10日)排審「審計部組織法」修正草案，此次修法研擬增訂1名政務副審計長，引發專業與獨立性的疑慮。審計長陳瑞敏表示，他會盡量強化政務副審計長的專業與獨立性，並認同增訂曾任副審計長或審計官等資格條件；若外界仍有疑慮，他同意可維持常務任命。

立法院司法及法制委員會10日審議「審計部組織法第7條、第10條、第14條修正草案」。審計長陳瑞敏口頭報告時表示，隨政府職能日益擴張，審計部審核監督政府預算收支金額從1996年的新台幣11兆餘元，到2025年已增加至27兆餘元，審計業務愈趨繁重，且審計部於2021年間因應數位發展浪潮，增設第6廳、資訊處等專責數位及科技發展審計、資訊系統管理單位後，已有增加副審計長的需求。

陳瑞敏表示，現有中央二級機關18個部會中，僅審計部副首長都為常務職，未列有政務職，經參照相關機關組織體例，考量審計業務的監察、課責與專業特性，希望除維持現有設置常務副審計長1人至2人外，另增加副審計長1人且列政務職務，以擘劃重要審計政策方針，與常務副審計長分工合作，共同促進政府良善治理。

在野黨立委關切審計部若新增1名政務副審計長，將引發專業獨立性的疑慮。國民黨立委吳宗憲、翁曉玲、羅智強也進一步指出，政務副審計長必須有資格限制，比如現任或曾經擔任副審計長或具備審計官9年以上的背景。

陳瑞敏答詢時表示，針對政務副審計長的任用資格條件，他會盡量強化其專業監督與獨立性，若外界仍有疑慮，他同意可維持常務任命。但他也指出，依據中央行政機關組織基準法，中央二級機關法定副首長最多得置3人，且2人列政務職，他希望能配合中央行政機關組織基準法的人力配置。陳瑞敏：『(原音)政務這一塊，原則上強化專業獨立，若會影響專業獨立，我同意若無法達成此目標，還是維持常務；但是中央機關組織基準法是2個政務、1個常務，但是我們盡量配合中央機關組織基準法。』

陳瑞敏表示目前還沒有找到擔任政務副審計長的人選，若要對政務副審記長新增曾經擔任副審計長5年或審計官8年或9年等資格條件，他都同意。至於是否可以常任聘用而非政務任用，陳瑞敏則重申「這是最後底線」。