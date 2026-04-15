監院早已提醒移工邊抓邊跑 吳宗憲要求監督行政機關

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國民黨立委吳宗憲。（本報資料照片）

勞動部預計最快今年引進首批印度移工，民眾擔憂恐影響治安及勞動市場。藍委吳宗憲質疑，監察院早在112年警告：移工失聯是「結構性問題」。結果3年過去，據勞動部統計，115年2月底，失聯人數高達9萬3305人，比例10.20％，等於每10個移工，就有1個失聯。並要求監察院對印度移工啟動監督。監察院祕書長黃適卓表示，會將今日立院質詢內容帶回去給監委們參考。

吳宗憲指出，過往都還沒有找到移工失聯的解決方式，現在又要開放印度移工。總統選舉前，民進黨說印度移工要入台是認知作戰，現在又要開放，監察院就應該出來監督讓行政機關不能亂搞。

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吳宗憲再說，監院的報告點出移工5大缺失：高額仲介費、黑工市場拉力、申訴與轉換制度僵化、語言溝通障礙、查緝量能不足，都是造成失聯移工的制度漏洞。「移工邊抓邊跑，移民署疲於奔命」。

吳宗憲強調，監察院報告亦指出：相較日韓星對移工都有「語言檢定」門檻，台灣卻連基本語言能力要求都沒有，這就是治理風險。且國外是用中央較高層級專責化管理。我國卻把失聯查緝、違法居留等壓力，丟給移民署下的專勤隊，在一線苦撐著。

吳宗憲質疑，審計部已提醒，外籍移工帳戶遭詐團利用案暴增。代表--不只失聯移工，而是「整體移工治理」全面失守：人沒管好，門號、金融帳戶也沒管好。「舊洞沒補，新門還要開。這不是治理，而是為犯罪和黑工市場鋪路。」

吳宗憲質疑主張，監察院不能再裝沒看到。面對「印度移工政策＋失聯惡化＋治理失守」三重風險，應立即啟動專案調查，把真相攤在陽光下。

黃適卓表示，過去就有依據失聯移工調查，並提出糾正案，糾正案都會持續追蹤，不會馬上就結案。國家人權委員會有做通譯相關的研究，並要求勞動部的1955客服有四國語言提供服務，另也要求勞動部再引進移工前，移工須在當地有基本的中文語言能力。

黃適卓也說，會提供相關糾正案資料給吳宗憲參考，另外因為監察委員是獨立行使職權，也會將今日質詢內容帶回提供給監察委員參考。

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