監院檢討投資台灣方案落實不利 經部喊冤

監察院今天(6日)發布「投資台灣三大方案」調查報告直指，疑有逾半數投資案件未完成等缺失。對此，經濟部晚間回應，各項投資計畫自規劃設計、建廠、設備安裝至正式投產，原本就需3至5年執行期程，尚未完成的案件多屬按計畫推動中，為正常進度，並非執行不力。

經濟部強調，2019年起推動三大方案以來，已成功吸引逾新台幣2.5兆元投資金額，創造超過16萬個本國就業機會，對我國經濟發展與產業升級具顯著助益，且每案都指派專案經理全程輔導，並設有定期追蹤與展延機制，確保投資落實。

經濟部表示，截至今年10月31日完成投資廠商已有917家，落實投資金額達1兆1,607億元，創造12萬9,935個本國就業機會。

針對監察院報告提及，部分廠商貸款用途與計畫不符、貸款比例超過規定等問題，經濟部回應，經查25案貸款金額皆符合「不超過投資成本80%」規定，並已建立與承貸銀行合作機制，加強貸款用途查核；此外，對於少數廠商使用未登記工廠作為投資地點，也已要求於聯審會議審查前比對並加強宣導，防範類似情形再發生。

至於監察院建議廠商應與員工共享投資成果，經濟部強調，三大方案主要目標為促進投資與創造就業，且行政院已核定延長方案並加碼補助，在移工優惠措施中鼓勵企業加薪，帶動薪資與產業升級。(編輯：陳士廉)