監院為鄭文逸案平反 最高法院前院長吳燦：無害瑕疵不能無限擴張

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監察院今天公布大同公司經營權衍生大股東鄭文逸違反證交法案之調查報告。（資料照片／陳愷巨攝）



監察院今天（12日）公布調查意見指出，大同公司經營權之爭衍生大股東鄭文逸違反證券交易法案件，最高法院未適用專家證人新制、擴張無害瑕疵法則，專家證人認為鄭文逸併購大同目的明確，難認具炒股犯意；本案無論在訴訟程序或實體認定均存有重大爭議，院檢機關應重新檢視案件內容，研議平反。

鄭文逸爭取大同經營權被控炒股判刑13年半定讞，發監執行，引發廣泛爭議。尤其最高法院認定本案不適用新施行的刑事訴訟法鑑定制度，並「容忍」高院判決多達14項瑕疵而駁回上訴，是否構成對憲法第16條保障人民訴訟權的侵害，引起各界高度關注，監察院也展開調查。

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監委林郁容、高涌誠及葉宜津表示，本案最受關注的關鍵之一，在於最高法院審理期間，刑事訴訟法第211條之1「專家證人制度」已正式施行，且鄭文逸在二審已聲請調查專家學者法律意見，但遭二審以自由心證駁回；最高審理時既然新法已生效，依法應適用程序從新原則，撤銷原判決發回更審。

調查報告更點名最高法院對本案適用「無害瑕疵法則」的合理性。監委指出，三審判決認定二審共有14項違背法令情形，卻仍以刑事訴訟法第380條「無害瑕疵」規定維持判決，引發法界質疑。

監察院今日(12日)公布調查報告指出，大同公司經營權衍生大股東鄭文逸違反證交法案，最高法院未適用專家證人新制、擴張無害瑕疵法則，實難認定具炒股犯意，本案在訴訟程序或實體認定均存有重大爭議，院檢應研議平反。圖／監察院官網

對此，曾任最高法院院長、現任東吳大學教授的吳燦表示，無害瑕疵法則不能無限制擴張適用，只要程序瑕疵可能影響判決結果，即應撤銷發回更審。他特別指出，本案二審「未告知罪名」的程序缺失，已涉及被告防禦權保障問題，不應輕率認定屬於無害瑕疵。

監察院並引用前最高法院刑事庭庭長、現任理湛聯合法律事務所所長陳世淙的諮詢意見指出，三審未比較適用新舊法規，且未依新法傳喚專家證人，已違反程序從新的原則，相關判決效力存有疑義。

部分學者也認為，本案涉及接續犯與集合犯的認定，屬於刑法及證券交易法的實體法律適用問題，並非單純程序瑕疵，更不宜以無害瑕疵法則加以掩蓋。

監察院也針對法院認定鄭文逸具有操縱大同股價犯意提出質疑。監察院諮詢東吳大學法學院院長莊永丞及國內公司法、證券法權威學者劉連煜後指出，檢察官若要證明被告涉犯操縱股價罪，必須證明其主觀上具有不法操縱市場的犯意，而不能僅從客觀交易行為倒推犯罪意圖。

劉連煜認為，就如竊盜罪必須證明行為人具有不法所有意圖，單憑外觀行為無法直接推定犯罪成立。鄭文逸當時是為爭取大同公司經營權而進行併購布局，其主要目的在於取得經營權，而非透過炒作股價獲利。

監察院調查報告進一步質疑，三審判決同時認定鄭文逸具有「併購目的」及「操縱股價目的」並存，在刑事法理上難以成立，法院未深入探究證券市場實務運作，也未透過專家證人程序釐清爭議，恐影響判決正確性。

監察院認為，本案涉及專家證人制度適用、程序從新原則、無害瑕疵的法則界線，以及操縱市場犯意認定等重大法律爭議。為維護人民受公平審判權利，司法機關應重新檢視本案，研議救濟與平反機制，避免當事人蒙受不白之冤。

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