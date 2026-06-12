監院為鄭文逸案平反 最高法院前院長吳燦：無害瑕疵不能無限擴張
監察院今日公布調查意見指出，大同公司經營權之爭衍生大股東鄭文逸違反證券交易法案件，最高法院未適用專家證人新制、擴張無害瑕疵法則，專家證人認為鄭文逸併購大同目的明確，難認具炒股犯意；本案無論在訴訟程序或實體認定均存有重大爭議，院檢機關應重新檢視案件內容，研議平反。
台商鄭文逸爭取大同經營權被控炒股判刑13年半定讞，發監執行，引發廣泛爭議。尤其最高法院認定本案不適用新施行的刑事訴訟法鑑定制度，並「容忍」高院判決多達14項瑕疵而駁回上訴，是否構成對憲法第16條保障人民訴訟權的侵害，引起各界高度關注，監察院也展開調查。
監委林郁容、高涌誠及葉宜津表示，本案最受關注的關鍵之一，在於最高法院審理期間，刑事訴訟法第211條之1「專家證人制度」已正式施行，且鄭文逸在二審已聲請調查專家學者法律意見，但遭二審以自由心證駁回；最高審理時既然新法已生效，依法應適用程序從新原則，撤銷原判決發回更審。
調查報告更點名最高法院對本案適用「無害瑕疵法則」的合理性。監委指出，三審判決認定二審共有14項違背法令情形，卻仍以刑事訴訟法第380條「無害瑕疵」規定維持判決，引發法界質疑。
↑圖說：監察院今日(12日)公布調查報告指出，大同公司經營權衍生大股東鄭文逸違反證交法案，最高法院未適用專家證人新制、擴張無害瑕疵法則，實難認定具炒股犯意，本案在訴訟程序或實體認定均存有重大爭議，院檢應研議平反。（圖片來源：翻攝自監察院官網）
對此，曾任最高法院院長、現任東吳大學教授的吳燦表示，無害瑕疵法則不能無限制擴張適用，只要程序瑕疵可能影響判決結果，即應撤銷發回更審。他特別指出，本案二審「未告知罪名」的程序缺失，已涉及被告防禦權保障問題，不應輕率認定屬於無害瑕疵。
監察院並引用前最高法院刑事庭庭長、現任理湛聯合法律事務所所長陳世淙的諮詢意見指出，三審未比較適用新舊法規，且未依新法傳喚專家證人，已違反程序從新的原則，相關判決效力存有疑義。
部分學者也認為，本案涉及接續犯與集合犯的認定，屬於刑法及證券交易法的實體法律適用問題，並非單純程序瑕疵，更不宜以無害瑕疵法則加以掩蓋。
監察院也針對法院認定鄭文逸具有操縱大同股價犯意提出質疑。監察院諮詢東吳大學法學院院長莊永丞及國內公司法、證券法權威學者劉連煜教授後指出，檢察官若要證明被告涉犯操縱股價罪，必須證明其主觀上具有不法操縱市場的犯意，而不能僅從客觀交易行為倒推犯罪意圖。
劉連煜教授認為，就如竊盜罪必須證明行為人具有不法所有意圖，單憑外觀行為無法直接推定犯罪成立。鄭文逸當時是為爭取大同公司經營權而進行併購布局，其主要目的在於取得經營權，而非透過炒作股價獲利。
監察院調查報告進一步質疑，三審判決同時認定鄭文逸具有「併購目的」及「操縱股價目的」並存，在刑事法理上難以成立，法院未深入探究證券市場實務運作，也未透過專家證人程序釐清爭議，恐影響判決正確性。
監察院認為，本案涉及專家證人制度適用、程序從新原則、無害瑕疵的法則界線，以及操縱市場犯意認定等重大法律爭議。為維護人民受公平審判權利，司法機關應重新檢視本案，研議救濟與平反機制，避免當事人蒙受不白之冤。
更多品觀點報導
毒駕4年暴增200倍、平均每天40件 國民黨團提修法：致死最高判死刑
護師工會轟民進黨「哪來的臉說幫護理入法」 陳玉鳳：修法版本我們全沒看過
其他人也在看
《鐵拳教育》紅到好萊塢！金武烈撞臉約翰希南「釣出本尊認證」互玩經典哏
讓影迷津津樂道的話題又添一樁。男主角金武烈因為精壯的體格與剛毅的輪廓，被全球網友戲稱為「韓國約翰希南」，沒想到這波討論，竟然釣出好萊塢巨星約翰希南（John Cena）本尊，在擁有超過2100萬粉絲的個人IG上，無預警曬出金武烈的劇照，引爆全網驚呼：「這到底是什麼夢幻聯動！」
欠台糖1.7億！台中地院證實吳乃仁已到案
[NOWNEWS今日新聞]台糖公司前董事長、新潮流大老吳乃仁，因涉入台糖售地案遭法院認定背信罪成立，除刑事部分已定讞外，後續民事求償也持續執行中，由於相關債務累計高達約1.7億元，台北地院3日簽發拘票...
史瓦帝尼建交中國？學者曝「幕後推手」來頭
[NOWNEWS今日新聞]史瓦帝尼為台灣在非洲唯一邦交國，近期卻傳出該國總理戴羅素（RussellDlamini）在經濟研討會中，邀請美國知名經濟學者薩克斯（JeffreySachs）提出政策建議時，...
豬隊友拖累柯志恩！賴瑞隆被「他」光芒掩蓋
[NOWNEWS今日新聞]2026地方大選進入熱戰階段，《新台灣國策智庫》12日公布最新高雄市長選舉民調，結果顯示，民進黨參選人賴瑞隆遙遙領先國民黨參選人柯志恩，雙方差距達17.8個百分點；調查同時指...
世界盃墨西哥揭幕：夏奇拉熱鬧開唱，場外數百人抗議
在墨西哥城的開幕典禮星光雲集，然而阿茲特克體育場周邊也出現警方與抗議者之間的零星衝突。
殷瑋C位合影李多慧！她揶揄：皇上都會滿足
[NOWNEWS今日新聞]台北市長蔣萬安日前赴議會接受質詢時，因台北市研考會主委殷瑋多次主動接話、與民進黨議員何孟樺激烈交鋒，引發外界質疑「到底誰才是市長？」就在殷瑋近期聲量持續升高之際，資深媒體人黃...
醫揭李四川蘇巧慧「差異核心」：別迷惑自己
[NOWNEWS今日新聞]2026新北市長選戰倒數5個月，近期多份民調結果出現分歧，綠營內部民調顯示，民進黨參選人蘇巧慧已小幅領先國民黨參選人李四川，甚至有持續擴大趨勢；但《TVBS》最新民調則顯示，...
白宮放鳥鄭麗文？作家曝「踩紅線」被一刀切
[NOWNEWS今日新聞]國民黨主席鄭麗文訪美行程，原可望於美東時間10日下午拜會美國白宮國家安全會議（NSC）官員，但後續卻在「未告知原因」的情況下被取消了，引發政壇議論。國民黨中央隨後發布聲明回應...
見兒媳把剩菜擺面前！婆婆下意識「1舉動」太反常 全網羨慕：滿滿的愛
綜合陸媒報導，這段畫面由兒媳親自拍攝並分享至社群平台，短時間內獲得超過18萬人按讚，引發大批網友留言討論。兒媳透露，婆婆個性大而化之，不太擅長表達情感，但在生活細節上總是十分貼心。她回憶，每次家中蒸蛋上桌時，婆婆總會把最嫩、最好吃的那塊留給自己，而這樣的照...
新竹氣爆奪2命！便當店「差4公斤免列管」 受災戶求償恐成難題
這起氣爆發生在今日凌晨3時許，消防局於4時5分趕抵現場搶救。初步調查顯示，事故疑似因瓦斯外洩引發爆炸，詳細原因仍有待進一步鑑定。爆炸當下威力驚人，不僅造成3層樓建築部分磚牆坍塌，衝擊波更波及周邊住宅及停放的汽機車。其中鄰近麵包店的一對老夫妻不幸喪命，另有2名傷...
同期男星閃兵丟工作 鳳小岳代言接不完大賺八位數
問及是否因閃兵風波意外受惠，鳳小岳笑說：「這我沒有多想，希望大家覺得是我很努力（才有這些代言活動）。」也謙虛表示，對於曝光多非常榮幸，對於演藝圈起起伏伏，一定要保持平常心。鳳小岳表示，近期正在從事幕後，做編劇、開發電影，也在等待好劇本上門。他也很注重身體...
高雄澄清湖旁池塘出現大量魟魚 疑被人惡意棄養
南部中心／陳家祥、張可倫 高雄市報導高雄澄清湖旁的一處池塘，被民眾發現，竟然一夕之間出現大量魟魚，懷疑是被人惡意棄養，動保處說會盡快移除，一旦查到是有人棄養，最高將可開罰15萬元。
54歲朱茵「逆天凍齡照」曝光！清純模樣宛如女大生 時隔8年回歸大銀幕
久未現身大銀幕、54歲香港女星朱茵，上一部在大銀幕跟觀眾見面作品為2018年《古宅》，時隔八年終於再見她身影，在劇情長片《不得不好死》（暫名）與陳奕迅飾演MIRROR成員柳應廷（Jer）的父母。在釋出的電影開鏡照中，朱茵一頭俏麗短髮，膚色白皙，穿著襯衫模樣宛如女大生，令人驚嘆歲月完全沒在她身上留下痕跡。
30歲美妝女神突宣布罹乳癌！生活超自律仍中鏢 她揭最大警訊
Cara Wu表示，過去一直以來都相當重視身體健康，不僅長期維持運動習慣，也鮮少接觸菸酒，生活作息規律，飲食則以天然原型食物為主。因此當醫師告知確診結果時，她腦中第一時間浮現的不是治療問題，而是不斷思考究竟是哪個環節出了狀況。面對外界關心，她透露醫師曾提醒，不必...
新莊公寓頂樓變「空中垃圾山」！被罰4次繼續堆 屋主稱：研究核能
從曝光畫面可見，公寓頂樓鐵皮幾乎完全被雜物掩蓋，包括輪胎、塑膠椅、折疊桌、腳踏車、行李箱、電風扇以及廢棄家電等物品散落各處，部分物品甚至跨越女兒牆，延伸至鄰棟屋頂。密密麻麻的堆積景象讓不少網友直呼誇張，擔心颱風來襲時恐有高空墜物風險，也憂慮環境髒亂恐成為...
劉亦菲超仙原名曝光「原本不姓劉」！滿門菁英家世太驚人 網嘆：根本小說女主角
「神仙姐姐」劉亦菲近期因為家世背景再度掀起熱議。不同於演藝圈多數藝人，她是名副其實的滿門菁英，祖輩與父母都在頂尖領域卓有建樹，且四人都擁有個人百科詞條，家族底蘊相當深厚。
新疆版Labubu爆紅！遊客排2小時也要買 攤主每天只睡3小時
綜合《羊城晚報》等陸媒報導，這款名為「富貴小羊」的手工玩偶自今年5月起迅速竄紅，被不少網友封為「新疆版Labubu」。圓滾滾的大眼睛、捲毛造型、粉嫩耳朵與微笑表情，加上濃濃新疆民族特色元素，成功擄獲大批遊客與網友的心。從黑龍江、四川、廣東到陝西，不少遊客專程到烏...
86歲嬤淩晨狂吼！鄰居被吵到崩潰 4子女竟只靠監控「雲盡孝」
《新聞晨報》報導，據居民表示，孔阿婆起初只是在陽台自言自語，但近來喊叫情況愈發頻繁且音量增大，不少住戶在社區群組反映受到影響，甚至難以入睡。鄰居們認為，老人長期獨居且缺乏家人陪伴，可能已出現心理或健康方面的問題。據了解，孔阿婆現年86歲，育有4名子女，平時獨...
黃國昌「掉票」被金釵嫌棄？她當場開撕「怒砸1物」
政治中心／李汶臻報導被視為民眾黨主席黃國昌的子弟兵、「四大金釵」之一的周曉芸，原本空降新北三重、蘆洲議員初選，沒想到爆冷輸給在原家樂福服務長達15年的「政治素人」陳彥廷。如今，被徵召跨區轉戰桃園龜山的她，又爆出文宣品爭議。日前有民眾發現周曉芸發放的選舉文宣小物，竟故意用貼紙蓋住黃國昌的照片。政治評論員吳靜怡（Grace）就在民視政論節目《台灣最前線》上，現場表演選民收到相關文宣品的畫面，只見她當場一撕、隨後露出黃國昌的頭像，讓她嚇到當場怒砸並驚喊「拍咪呀（髒東西）」。此外，吳靜怡還震撼預言「家樂福哥哥完蛋了」，背後原因她也在節目中全說了。
台中神岡工廠驚傳工安事故 男員工操作沖壓機「頭部遭夾重傷」送醫不治
據了解，該男員工疑似操作沖壓機時不慎，頭部遭機台重夾，現場大量出血，頭部並有約8公分撕裂傷，當場失去呼吸心跳。台中市消防局獲報後立即派遣人車趕赴現場，救護人員同步進行線上DA-CPR指導及操作AED，並緊急將傷者送往衛生福利部豐原醫院搶救，但男子仍於下午2時50分許宣...