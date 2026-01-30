監院糾正台大/台大醫院/衛福部 性平風暴 石崇良:不是一次事件就廢照

針對台大醫院婦產部狼醫事件，監委紀惠容（左）、王幼玲（右）30日透過說明糾正衛福部、台大醫院、台大等理由。（中央社）

記者陳柏翰∕台北報導

針對台大醫院性平事件，監察院30日宣布日前已通過糾正案，糾正台灣大學、台大醫院及衛福部，監委並要求衛福部明訂涉案醫師終止訓練條件。。衛福部長石崇良30日指出，會研擬相關的限制，「人都會犯錯」，不是一次事件就永遠廢止醫師證書、執照，還是要有比例原則考量。

台大醫院婦產部前住院醫師黃信穎民國110年間，以進行「性功能測試」為由性侵女病患，還要求病患不能對外說有做此項檢查。案發後，女病患在急診病床認為狀況有異，向護理師求助並委由男友代為報案；但院方未有效隔離，導致黃信穎事發後竟至急診病床接觸女病患，造成女病患極度驚嚇與恐慌。

此外，兼任婦產部主任的台大前教授陳思原111、112年間利用權勢，性騷擾多名住院醫師，但院方與校方審議過程冗長且意見不一，最終在消息曝光、輿論壓力下，台大教評會去年1月才做出解聘並3年不得聘任為教師處分。

監察院去年底通過彈劾陳思原，21日再通過糾正台大、台大醫院及衛福部。

對此，石崇良表示，台大發生的案件凸顯臨床人員對性別平等觀念的落實仍有強化空間，同時也要鼓勵受害者勇敢說出來。

石崇良強調，衛福部會強化的是教育，讓所有醫療人員對性平觀念要更落實；確保申訴機制暢通且友善，避免投訴者受二度傷害。快速處理、不拖延，及時「止血」並針對缺失進行改善。

他坦言，醫師日常工作因科別特性，常有機會接觸個人隱私，對於曾犯錯的醫師應先透過調整工作內容降低風險。他也強調，社會的一般認知並非一犯錯就將人永久排除在外，處理上須兼顧輔導機制。

石崇良說，如何在事件發生後透過工作調整、風險管控、輔導評估，讓犯錯者有機會回到正軌，同時兼顧職業自由與社會安全，這套程序至關重要。相關處置必須考量比例原則，而非僅因單一事件就廢止醫師執照或證書，後續將一步步落實相關機制。