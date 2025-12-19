監院糾正活動斷層分一、二類 指「源頭誤導」防災

地震來襲、天搖地動，台灣位處板塊交界處有大量斷層，北中南各地都曾發生過地震災情。過去經濟部公告「台灣活動斷層分布圖」，將斷層分為第1類和第2類。

監察院指出，經過約詢確定，斷層分類與地震潛勢無關，風險均相同，事實上1999年引發921地震的車籠埔斷層，也長年列為第2類活動斷層，這樣的分類，造成災防單位對第2類活動斷層「視而不見」，包含內政部2次修正發布新版耐震規範，僅考慮第1類活動斷層之近斷層效應。如今這樣的分類，遭到監察院糾正，是「源頭誤導」防災。

經濟部地質調查及礦業管理中心副主任陳勉銘說明，「1萬年以來活動的，那時候就把這種再把它分成第1類，這個只是定年資料上面的完整性，但是這樣可能會被人家誤解。10月我們就把網站上的圖資，把它更改就是說不分類了，只要是活動斷層，我們都應該納進去防災的考量。」

經濟部表示，2025年以前的版本，是將斷層分類為第1類、第2類。事實上經濟部已在2025年10月修正推出新版本，現在打開經濟部地礦中心網站，可以看到修正後成果，36條斷層不分顏色、不分等級都被列出；專家也建議，考量建築安全應該展開盤點。

台北市結構技師公會常務理事江世雄認為，「在那個第2類斷層它動的話，它的實際發生的地震力，會超過我們原設計的水準，站在專業的立場，我們覺得應該整個做全面性的盤點。」

針對法規，內政部表示，設計規範已經刻正研修。而經濟部也強調，其實早在2022年，透過公函、官網以及新聞稿加強說明，明確指出分類並非等同地震潛勢、或危險度高低，補救過去認知。

