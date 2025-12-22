監院糾舉琉球國中校長不適任 屏縣府啟動審議

（中央社記者李卉婷屏東縣22日電）監察院今天糾舉屏東琉球國中校長蘇傳桔，對於代理教師過勞猝死未善盡保護，另還涉及職場霸凌等，認有重大管理失當，顯已不適任；屏縣府回應，啟動不適任校長程序審議。

屏東縣琉球國中莊姓代理教師因過勞於民國109年猝死，代理教師工會今年10月表示，同校教師上法庭作證，卻被蘇傳桔秋後算帳，多次在公開會議與公文往來中指控該師「作偽證」等，屏東縣府認定蘇傳桔職場霸凌成立；但蘇傳桔認為與事實有出入，霸凌案已委請律師提出申訴。

監察院今天糾舉文中提及，蘇傳桔身為琉球國中校長，對於代理教師因加班產生工作負荷所致猝死未善盡保護義務外，也對死者家屬所提司法機關審理勞工保險給付案的證人不當施壓，構成職場霸凌，因此通過糾舉，全案移送屏東縣政府依法處理。

對此，蘇傳桔今天接受中央社記者電話訪問表示，校務正常運作，會配合縣府後續處理。

屏東縣政府教育處今天文字回應，將依「國民小學及國民中學校長不適任事實調查處理辦法」規定，組成調查小組進行調查，並召開校長事件審議會審議調查報告，將依審議決議處以相關行政處分。（編輯：陳仁華）1141222