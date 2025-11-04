監院開罰290萬！被抓包財產申報不實 顏寬恒說話了：民進黨政治追殺

監察院今（4）日公布第290期廉政專刊，其中國民黨立委顏寬恒因在2020年1月31日申報的財產中，未據實申報借用他人名義登記的汽車2筆、事業投資1筆，認定為故意隱匿財產進行不實申報，裁罰290萬元罰鍰。顏寬恒對此則回應，他何必申報了金額高的財產，還隱匿申報其他金額較低的項目，民進黨政府現在用監察院當政治追殺工具。

​監察院廉政專刊公布今年4月至6月的「公職人員財產申報罰鍰處分確定名單」，而名單中就包括顏寬恒。

​監察院指出，顏寬恒申報109年1月31日的財產，就應申報財產項目，未據實申報本人借用他人名義登記的汽車2筆及事業投資1筆；且顏寬恒所述申報不實理由不足採信，因此處290萬元罰鍰。

對此，顏寬恒受訪時表示，民進黨政府政治追殺，不僅是用檢調、司法，現在還用監察院當作工具，他財產申報時已經盡其所能地詳實，其中包括不動產、存款、保險或股票，他對金額高的財產都申報了，何必還刻意隱匿其他金額較低的申報項目，不合邏輯與常理。

