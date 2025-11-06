監院點名TaiwanPlus 歧視台灣人才
監察院調查公廣集團英語媒體「TaiwanPlus」，發現效益不彰、新聞編採決策權限高度集中、台灣腔調英語被差別對待等3大問題，且聘用的紐西蘭顧問不諳中文、從未來過台灣，6日要求文化部督促檢討改進。對此，文化部表示，將在尊重公共媒體獨立自主營運原則下，持續督促公視評估各界意見提出精進作為。
監察院昨通過監委林郁容、紀惠容、王美玉所提調查報告。報告指出，TaiwanPlus觀眾觀看次數區域集中於亞洲地區占67.6％，美洲次之占20.6％，兩者合計已逾88％，顯示使用者分布高度集中；而歐洲、大洋洲等地區占比偏低。
由於過去TaiwanPlus一再遭質疑觀看次數過低，根本無法達到宣傳效果，監委表示，雖然觀看次數與時數已呈現成長趨勢，但整體推廣成效與擴展國際能見度之政策目標仍存有落差。
監察院3月曾約詢TaiwanPlus的員工說明，證人表示「TaiwanPlus離職率很高，民國114年初到3月底，已知大概有10個人離職」、「每天早上選稿主持會議的是住在紐西蘭的顧問，他沒有來過台灣，也不會講中文、看不懂中文，會有其他3位關鍵人物提供選稿方向，總編輯會從這些內容中挑選；但其中2位沒有跑新聞經驗，第3位則是政治立場有點偏頗，沒有做到平衡報導」。
監委直言，調查結果顯示TaiwanPlus跨國團隊間，對於新聞選題標準認知差異甚大，常因文化理解、新聞敏感度及政策脈絡掌握不一，導致編採方向出現分歧。證人更進一步指出，我國籍員工所提出的新聞選題建議，常遭主管否決或未予採納。突顯每日新聞選題決策權限集中於少數主管，形成決策主導權限失衡現象。
監委另指出，TaiwanPlus是以英語播報為主的國際傳播平台，原本應該要展現台灣多元文化與語言特色，但證人表示，曾因具台灣腔調的英語而遭主管拒絕出現在鏡頭前播音，但目前播報人員已涵蓋英國、美國、印度、紐西蘭等多種口音，卻排除台灣口音，不僅違背平台「傳遞台灣觀點」初衷，也有歧視本國籍人才之虞。
文化部表示，目前每年以約8億元支持公視營運TaiwanPlus，公視已依董事會決議展開改革，相關精進作為將納入TaiwanPlus年度營運計畫中。
