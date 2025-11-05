監院：北市地下天然氣管線嚴重老化 藏公安隱憂

（中央社記者高華謙台北5日電）監察院今天說，台北市已使用30年以上的地下天然氣管線達113萬公尺，但汰換速度遠追不上老化速度，按自提計畫速度恐需22年才能改善完畢，屆時管線已使用超過52年，有重大公安隱憂，北市府應儘速督導改善。

監察院透過新聞稿表示，監院財政及經濟委員會今天通過監委陳景峻、郭文東、趙永清就「審計部函報，有關台北市區埋設50年以上老舊瓦斯管線達18萬餘公尺，及瓦斯開關閥孔蓋約近3成遭掩埋等情案」查處結果，函請台北市政府改善。

監察院指出，台北市地下天然氣管線總長度約246萬公尺，埋設50年以上達22萬5848公尺，合計使用中已30年以上管線達113萬7029公尺，依據台北市府督導4家天然氣公司自民國109年起自提的改善計畫，每年可汰換約5萬多公尺，若按此速度，使用30年以上管線恐需22年才能換完，屆時管線已使用超過52年。

監察院說，依台北市府提供民國61年以前埋設（使用53年以上）管線實際每年汰換4321餘公尺的量能推估，需41.6年才可全數汰換完畢，如果使用30年以上管線全數汰換，則需超過263年才能完成，顯見民國61年以前管線汰換速度緩慢，難謂合理。

瓦斯漏氣通報搶修方面，監察院說，台北市府統計，自民國109年至114年3月底，共有2635筆非外力造成漏氣事件，其中超過8成是因管線腐蝕、鏽蝕造成。

監察院指出，漏氣點、漏氣熱點僅能靠通報方式被動發覺，雖有聯合查核，仍難以發覺「管線鏽蝕」之處，形同放任業者被動處理管線漏氣問題。又台北市府用於天然氣安全查核預算每年約為新台幣110萬餘元，安全查核業務平均每家業者每月2萬餘元，是否足以查核追蹤歷年執行成效及預警管理等，不無疑問。

監察院說，相關法令雖訂有罰則，但台北市府歷年都未曾對4家天然氣公司的地下管線汰換進度或漏氣事件裁罰，制度流於形式，有待改進。

監察院指出，截至112年10月底止，台北市地下瓦斯管線開關閥孔蓋遭埋沒數量共6622個，約占總數近3成，如遇災害事故難以立即緊急停止供氣，有重大公安疑慮。雖然北市府稱已督導業者於113年底全數改善完成，但孔蓋位置數量資料來源都是業者提供，有待台北市府確實督導，維護公眾安全。（編輯：謝佳珍）1141105