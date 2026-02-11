監院：台中市府4官員處置非洲豬瘟失當 通過彈劾

（中央社記者高華謙台北11日電）監察院今天說，台中市府前農業局長張敬昌、前環保局長陳宏益、前動保處長林儒良、動保處組長周百俊處置非洲豬瘟災害失當，包括疫調資訊反覆、任部屬到應靜置的案場消毒、未警覺豬隻死亡狀況超過警示等，因此通過彈劾4人，移送懲戒法院審理。

台中梧棲一處養豬場10天內出現117頭豬異常死亡，去年10月21日驗出非洲豬瘟陽性，為防堵疫情，全台豬隻一度禁運禁宰15天。台中市長盧秀燕當時就防疫過程中做得不夠好而鞠躬道歉，並將時任農業局長張敬昌、環保局長陳宏益、動保處長林儒良免職。

監察院今天公布彈劾案文指出，時任台中市政府非洲豬瘟災害應變中心指揮官張敬昌，在官方記者會說明疫調資訊反覆不一，遭2位獸醫師（佐）公開抨擊政府疫調有誤，又指揮監督所屬貫徹中央防疫指令不力，竟任部屬擅自到應靜置的乾燥案場消毒，影響對案例場病毒是否清零判斷，導致防疫處境更顯艱難，重創政府形象，有重大違失。

彈劾案文表示，時任台中市非洲豬瘟災害應變中心副指揮官陳宏益，於官方記者會強調民國114年案例場稽查結果都合格、近3年稽查24次都沒蒸煮廚餘問題，但旋即遭環境部指出台中市環保局未依規定頻率前往稽查廚餘蒸煮；又於公告禁止廚餘養豬初期，指示以挖坑露天「貯留（堆肥）」方式去化廚餘，民怨迭起，又遭環境部現場確認不符堆肥規範，且恐加劇疫情傳播，有重大違失。

彈劾案文指出，周百俊為台中市動保處組長，有審核豬隻傳染病防疫及疫情調查業務責任，於114年10月11日、13日及14日，接連獲告案例場豬隻死亡，且數量已超過警示標準，連日仍未警覺、也未質疑經轉述的疫病訊息，坐視獸醫遭拒絕訪視及採檢；時任動保處長林儒良知悉上情，因循敷衍，藉非屬甲類動物傳染病無法強制採樣送檢，延誤公權力採檢先機。

彈劾案文說明，案例場爆發非洲豬瘟後，周百俊未盡詳實審核疫調資訊責任，林儒良也未能綜觀全局、查察矛盾之處，導致防疫機關所做疫調報告竟反覆不一、甚至錯誤，損及政府威信及防疫時效。

彈劾案文表示，張敬昌轉達中央防疫指令「勿擾動案例場」，林儒良未思如何於此防疫關鍵時刻指揮監督所屬員工遵照辦理，反託詞「透過LINE群組傳達各單位主管，由各主管下達屬員」卸責，周百俊又傳達「明日記得開車消毒」誤導訊息，導致市府人員擅赴案例場消毒，引發社會譁然，都有重大違失。

彈劾案文指出，張敬昌、陳宏益、林儒良、周百俊嚴重斲喪人民對政府防疫整備信賴，違失情節重大，事證明確，違反公務員服務法規定，而有公務員懲戒法應受懲戒事由，因此提案彈劾，並移送懲戒法院審理。（編輯：謝佳珍）1150211