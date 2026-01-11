監院：塑膠微粒風險監測管制 環境部衛福部等應檢討

（中央社記者高華謙台北11日電）監察院說，台灣自來水淨水場飲用水及原水都有檢出塑膠微粒，卻未納入定期水質監測，食藥署也未對食品器具及包裝釋出的塑膠微粒建構完整風險評估，塑化劑管理也遲未檢討，因此要求政院督促環境部、衛福部、海委會、經濟部改進。

監委田秋堇今天透過新聞稿表示，環境部自民國91年起推動限塑政策，但歐盟「零污染行動計畫（2021年）」以2016年為基準，設定於2030年前，藉減少塑膠污染、限制添加及減少塑膠微粒意外排放等，使環境中塑膠微粒排放量減少30%；而台灣相關政策目標基準年設定、限塑目標值與歐盟有落差，且目標值與塑膠微粒排放量也欠缺關聯性，宜檢討改進。

田秋堇說，環境部於114年調查37處淨水場，經處理過飲用水水質，檢出8處含有塑膠微粒；雖經淨水處理可去除99%塑膠微粒，但無法完全免除危害風險，環境部既已函請經濟部水利署協助輔導自來水事業單位，以風險預防管理來降低飲用水的塑膠微粒風險，並評估納入飲用水水質管制標準，應持續追蹤以確保民眾飲水安全。

田秋堇表示，食藥署107至110年調查市售食品器具容器包裝釋出塑膠微粒情形，結果民眾常用的塑膠杯碗、茶包等檢出塑膠微粒比率極高，國際最新研究也指塑膠微粒與人類心血管、神經系統疾病相關，但食藥署至今仍規避食安法中，關於中央主管機關應建構完整風險評估及因應措施法定職責規定。

除了塑膠微粒，田秋堇也說，歐盟已下修鄰苯二甲酸二丁酯（DBP）等6項塑化劑的遷移限量，而台灣仍准許，且衛福部「食品器具容器包裝衛生標準」關於塑化劑管理規定，自101年9月後就沒有相關檢討，食藥署應正視國際間針對塑化劑最新風險評估及管制動態，重新審視相關規範。

此外，田秋堇表示，環境部與海洋委員會對海洋中塑膠微粒調查結果差異極大，無法比較印證及追蹤環境流布及食物鏈累積情形，應整合資源並完備檢測技術，建立台灣海域、地面水體及指標生物塑膠微粒環境資料，以掌握塑膠微粒在環境流布及食物鏈累積情形。（編輯：黃國倫）1150111