監院：「望安之星」首航即斷航 糾正澎湖望安鄉公所

（中央社記者高華謙台北12日電）監察院今天說，澎湖縣望安鄉公所於新造交通船「望安之星」首航前夕處理委託營運廠商解約不當，導致首航即斷航，交船至開始營運延宕2年6個月，並耗費公帑修繕，確實有違失，因此通過糾正澎湖縣望安鄉公所。

監察院今天透過新聞稿表示，監察院交通及採購委員會審議通過監察委員王幼玲、蘇麗瓊提案，糾正澎湖縣望安鄉公所，並提出2點意見，移送澎湖縣政府監督望安鄉公所檢討改善。

王幼玲、蘇麗瓊表示，「望安之星」的財產、船籍管理與使用機關是望安鄉公所，澎湖縣政府辦理統包採購完工驗收合格後，於民國112年2月23日辦理交船及首航儀式。

監委指出，但望安鄉公所在未查明、釐清委託營運管理廠商所提東吉漁港航道安全疑慮前，就草率同意解約，導致112年2月23日首航即斷航，又因嗣後招租營運不順等問題，延宕2年6個月，至114年8月25日才復航營運，執行效率不彰，核有疏失。

監委說，此外，望安鄉公所為改善離島海上交通汰換舊船，報請澎湖縣政府向中央爭取前瞻基礎建設計畫經費，建造99噸級「望安之星」，望安鄉公所並盼望由得標的委託營運廠商負責船隻的維護保養工作，不料已決標簽約的委託營運廠商因故提前解約，而解約後也沒有相關配套措施定期維護保養。

監委舉例，像是主機電瓶未定期啟動、維修，也查無主機、發電機的保養紀錄，保養維修工作態度消極；又於重新辦理招租及執行保固作業期間，發現右引擎主機故障及右舷側板遇颱風影響擠壓受損，維護保養管理不力，導致再耗費公帑修繕，且徒增船舶證書及船級（CR）證書效期補證作業，延後營運時程，核有違失。

此外，監委表示，澎湖縣政府與望安鄉公所都是地方制度法規定的地方自治團體，依法辦理轄管自治事項。針對「望安之星」遲未營運問題，縣府表示已辦理5次督導會議，但難有置喙餘地，縱有尊重地方自治權限必要，但縣府仍負有提升離島居民交通權益、品質與航行安全職責，縣府與公所宜加強雙方溝通協調與聯繫合作，善盡上級機關監督管理職責，促進縣民行的權益。（編輯：翟思嘉）1141112