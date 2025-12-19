監院：望安鄉長涉收賄280萬元 已彈劾移送懲戒

（中央社記者賴于榛台北19日電）澎湖縣望安鄉長許賢德涉收賄已遭起訴，監察院今天透過新聞稿指出，經調查許賢德涉收賄新台幣280萬元、詐領公款近20萬元，嚴重敗壞官箴，日前已通過彈劾案，將全案移送懲戒法院審理。

許賢德涉貪今年4月遭起訴，監察院今天發布新聞稿表示，經監察委員蔡崇義、王美玉、鴻義章調查，許賢德在擔任鄉長期間，利用職務上對所屬清潔隊員具人事進用及核定的權限，收受賄賂280萬元。

此外，監察院說，許賢德也假借環保宣導活動、睦鄰宣導活動等公益活動名義，利用職務上機會詐取財物及購辦公物品浮報價額數量，合計詐取19萬7740元。

監察院表示，許賢德違法失職事證明確、敗壞官箴，嚴重損及公務員廉潔形象與政府信譽，已於9日審查通過蔡崇義、王美玉、鴻義章所提彈劾案，全案移送懲戒法院審理。（編輯：林興盟）1141219