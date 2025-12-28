監院：東沙環礁棘冠海星爆發恐毀珊瑚 內政部應檢討

（中央社記者高華謙台北28日電）監察院今天說，東沙環礁國家公園棘冠海星自民國113年起大爆發，對東沙海域珊瑚礁造成生態浩劫，情況有如蝗蟲過境，極為駭人；若未積極應處，國家公園珊瑚恐遭啃食殆盡，因此促請內政部檢討。

監察院透過新聞稿表示，監察委員田秋堇調查，棘冠海星在繁殖季最多可產上億顆卵，成年的棘冠海星1年內可啃食約10平方公尺活珊瑚；澳洲大堡礁防治棘冠海星超過半世紀，日本琉球也與棘冠海星奮戰約30年，仍面臨反覆大爆發威脅。

廣告 廣告

田秋堇說，東沙環礁國家公園是台灣首座海洋型國家公園，也是台灣海域唯一發育完整的珊瑚環礁，但在108年、112年分別有不同學術團隊通報東沙環礁附近棘冠海星有大爆發跡象，但海管處2次都在2個月後才前往巡查，且都表示無異常；結果113年即發現棘冠海星大爆發，情況有如蝗蟲過境，極為駭人。

田秋堇指出，據海管處調查，113年東沙外環礁西南側及南側海域發生棘冠海星大爆發，面積約60公頃，估計約有7.4萬隻；海管處雖積極投入人力、物力清除，目前仍有約3萬餘隻。

田秋堇說，東沙清除棘冠海星工作已2年，但秋冬季長達半年無法下海，加上該地距台灣450公里且為軍事管制區，申請登島不易，棘冠海星於秋冬季仍不斷啃食珊瑚與繁殖，致清除趕不上擴散速度。

田秋堇表示，此外，因海管處所轄船隻太小，目前借用中山大學研究船，不但無法容納太多志工，也排擠研究團隊研究行程，即使廣招志工，工作船隻明顯不足，住宿及潛水裝備也難足量供給。

田秋堇指出，行政院應統籌事權，跨部會解決登島人員身分審查期過長問題，並充實第一線執行人員必要資源，加速執行清除工作並調查、監測棘冠海星聚集熱區分布情形；內政部及海委會應與各研究機構及學術團體合作，進行長期研究，尋求清除及防治最佳策略，並檢討東沙棘冠海星爆發前的監測與預防。（編輯：蘇志宗）1141228