監院：陳菊請假均依法 為體恤家人擔憂而再度請辭

監察院長陳菊請辭獲准，監察院秘書長黃適卓今天(29日)表示，陳菊自前年因病住院後，便數度向賴清德總統請辭，在總統慰留下才一直留任，期間也都依法請假，沒有違法，最近是因為體恤家人才再度請辭。

總統府28日發布總統令，監察院長兼國家人權委員會主任委員陳菊請辭，予以免職，2月1日正式生效。

監察院秘書長黃適卓今天接受媒體聯訪時表示，陳菊是位堅強的女性，一生都在為台灣的民主及人權奮鬥，早年因為爭民主、爭人權而踏入政壇，晚年擔任監察院長也是為國家的人權、監察制度努力。

黃適卓指出，陳菊在前年因病住院，原本一度希望能夠在復健之後重回崗位，繼續為國家人權努力，但後來她考量身體因素，曾數度向賴清德總統請辭，在總統的慰留之下才一直留任，最近陳菊為體恤家人對她復健過程的擔憂，所以再度向賴總統請辭，才終於獲得賴總統同意。

黃適卓強調，陳菊是依照全體公務人員一體適用的請假規則申請事假、病假、延長病假等療養身體，請假過程沒有任何圖一己之私。黃適卓說：『(原音)依照公務人員請假規則相關的規定，她的請假可以到今年的7月，所以並不是如外界指摘她或是誤解她，說她是因為沒有假可以請，請大家不必懷疑陳菊院長為國家付出的決心跟她一生的奮鬥，更不需要誤解她在這個請假的過程有任何圖一己之私的地方。』

總統府表示，總統令自2月1日生效後，為確保監察院院務運作無縫銜接，賴總統已委請監察院副院長李鴻鈞代理院長職務。關於新任院長人選，黃適卓表示，院長人選的提名是賴總統的職權，他不便發表意見，將由賴總統或總統府對外說明。(編輯：鍾錦隆)