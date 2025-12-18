監院19日巡察政院 關注打詐與國軍反情報機制等議題

（中央社記者高華謙台北18日電）監察院說，明天將巡察行政院，針對體育暴力、警察執勤不當及風紀問題、打詐政策檢討、國軍反情報機制、校園結構性性侵案件建立國賠機制等議題提出詢問，行政院長卓榮泰與各部會首長也將說明。

監察院透過新聞稿表示，將在明天上午9時，依據監察法、監察院巡迴監察辦法規定，巡察行政院。

監察院說，這次巡察將由卓榮泰率相關部會首長，就行政院民國114年施政重點工作及預算執行情形進行簡報，再由監察院針對114年調查、彈劾、糾舉、糾正、審計等職權行使結果作綜合性說明，期使行政院重視監察院所提各項議題及意見，督促各部會研究改進，並列管追蹤，切實解決社會關注問題。

廣告 廣告

監察院表示，這次巡察主要針對社會關注通案性議題提出詢問，其中監察院7個常設委員會將針對7個議題提出詢問，包括「校園如何不再有體育暴力？檢視高中以下體育班、運動代表隊教練涉性平、暴力體罰、霸凌處理機制問題」、「警察執勤不當及風紀問題檢討」、「刑事法律程序實踐與檢討改進」。

監察院說，還有「打詐政策回顧與檢討」、「行政系統失靈現象探討—以國有土地管理為例」、「從現行庇護工場運作方式，檢視CRPD國內法化後的實踐」、「國軍反情報機制與外交人員性平案件系統性檢討」等。

監察院表示，卓榮泰及各相關部會首長將就議題的重點項目提出說明，並於會後以書面回函監察院。（編輯：林興盟）1141218