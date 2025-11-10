盤中升回「30字頭」 新台幣中午暫收31元

▲新台幣兌美元今（10）日早盤一度升回「30字頭」，中午以31元、升值4.5分暫收。（圖／記者顏真真攝）

[NOWnews今日新聞] 股匯齊揚！新台幣兌美元今（10）日早盤一度升回「30字頭」，來到30.983元，升6.2分，中午暫收在31元，升值4.5分，台北外匯經紀公司成交量4.91億美元。

美元指數跌回100之下後，又從99.4回升至99.7附近，亞洲主要貨幣兌美元升貶互見，其中日圓兌美元今日盤中一度貶破154，來到154.01，目前在153.91附近，韓元兌美元一度升至1452.3，目前在1455附近，而離岸人民幣兌美元也從7.1271升至7.1202附近。

至於新台幣兌美元今日早盤也回升，以31.02元、升值2.5分開出，在台股走揚之下，新台幣進一步升破31元整數關卡，一度來到30.983元，升值6.2分，不過，之後在31元上下震盪，中午暫收在31元，升值4.5分。

